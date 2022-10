Santista Celeste Guevara gana el título de goleo

La juvenil santista Celeste Guevara, se proclamó como campeona goleadora del torneo Apertura 2022 Sub-18, luego de sumar 12 goles durante la campaña regular, aunque las Guerreritas no pudieron clasificarse a la liguilla.

Superó a tres tantos de distancia, a su más cercana perseguidora, Abril Aguirre, de las Pumas de la UNAM, que marcó 9 dianas. La oriunda de Durango capital, disputó 15 partidos, 13 de ellos como titular, con más de 1,200 minutos de juego.

Le anotó a Mazatlán FC (3) en dos partidos, Tigres (3) también en dos juegos, León, Atlas (3) en uno solo, así como al Atlético de San Luis y Monterrey.

Con respecto a este logro, Celeste, que vive su segundo semestre como jugadora albiverde, compartió: "Me siento muy contenta, muy orgullosa de lo que logré este torneo. Tengo el ADN Guerrero que caracteriza a este club y en los entrenamientos siempre me esfuerzo para así dar el cien por ciento en las competencias. El cuerpo técnico me ha brindado sus conocimientos y el plantel su compañerismo".

Posteriormente señaló su objetivo individual con la institución santista.

"Primero que nada dejar huella en mi categoría, dejar todo para llegar al primer equipo, debutar con Santos Laguna en la Liga MX Femenil. En este equipo me abrieron las puertas y yo voy a defender sus colores", finalizó.