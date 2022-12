Santander aprueba desliste de acciones y se despide de la BMV y de Wall Street

Banco Santander México informó que en su asamblea extraordinaria de accionistas se aprobó cancelar la inscripción de la totalidad de sus acciones representativas del capital social del banco en el Registro Nacional de Valores, así como deslistarse de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

En un comunicado enviado a la BMV, el banco de origen español informó que sus accionistas también aprobaron un movimiento similar en la Bolsa de Valores de Nueva York (New York Stock Exchange), así como su registro ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (U.S. Securities and Exchange Commision).

Santander México detalló que lo aprobado por sus accionistas está sujeto a que se lleven a cabo las Ofertas Públicas de Adquisición en México y Estados Unidos, que aún están pendientes de autorización.

Santander ya había comenzado su proceso de desliste en dichas bolsas. En el caso de México, ha anunciado que lanzará una Oferta Pública de Adquisición, por lo que le falta de acciones, menor a 4% del total, proceso que realizará a inicios de 2023.

De igual forma, el banco anunció que la sociedad financiera de objeto múltiple regulada (Sofom E.R.) de Santander México, será fusionada con el banco, lo mismo que Santander Servicios Especializados.

De esta manera, estas dos figuras se extinguen y serán absorbidas por el banco.