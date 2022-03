Sandra Cuevas se reincorpora como alcaldesa de Cuauhtémoc

Sandra Cuevas se reincorporó a sus labores como titular de la alcaldía de Cuauhtémoc, después de la suspensión de las medidas cautelares que la separaron del cargo. Este jueves, alcanzó un acuerdo de reparación del daño, que implicó pago económico y ofrecer una disculpa pública a los policías que agredió el pasado 11 de febrero, quienes la acusaron de robo, abuso de autoridad y discriminación.

A través de un mensaje en sus redes sociales, la edil emitió hoy un video donde informó que en punto de las 5:30 am inició reuniones de trabajo.

"Arrancamos con reuniones de trabajo en la alcaldía Cuauhtémoc, y en estos momentos estamos recorriendo la colonia' Santa María La Ribera para dar mantenimiento al Kiosco Morisco y calles aledañas", dice en el mensaje.

Sin abordar más el tema legal, apuntó que el objetivo del recorrido es identificar zonas que requieren de mayor iluminación, "vamos a hacer cambios importantes, toda esta semana. Les pido que estén pendientes y si tienen algún comentario o problemática en su colonia, aquí me pongan cuál es su petición para que de manera personal yo los pueda atender", remarcó.

"A seguir trabajando, a seguir avanzando para lograr la mejor alcaldía de la Ciudad de México. Muchísimas gracias, estoy a sus órdenes", acotó.

La alcaldesa este jueves, a su salida del Reclusorio Norte, apuntó: "Me disculpo, pero no reconozco los hechos, lo hago por los habitantes de Cuauhtémoc, quienes votaron por mí y los que me han apoyado", dijo.