Sanción contra chofer de transporte vía App en Torreón acaba en choque

Una sanción en contra de un chofer de transporte vía plataforma digital acabó en un accidente vial, en hechos ocurridos ayer martes por la tarde en calles de la colonia Villas La Merced.

Ciudadanos se comunicaron durante este miércoles a El Siglo de Torreón para compartir una grabación en la que se observa un accidente vial, en el que está involucrado un vehículo de la Dirección de Transporte Público y un automóvil particular. Alrededor hay varias personas discutiendo con los supuestos trabajadores municipales, a quienes reclaman por presuntamente haberles "cerrado el paso" a los tripulantes del automóvil, lo que derivó precisamente en el choque.

La versión de la parte acusadora refiere que los inspectores municipales habían detectado que el vehículo particular operaba dentro de una plataforma de transporte digital, luego de marcarle el alto para una revisión procedieron a darle alcance, pero no de una forma "adecuada", sino mediante un corte de circulación que terminó en un accidente vehicular.

Al respecto, El Siglo de Torreón se entrevistó con el jefe de la Dirección de Transporte Público, Rodrigo Muñoz, quien confirmó que efectivamente un vehículo de la oficina a su cargo participó en ese percance por la tarde de ayer martes.

Señaló que los inspectores oficiales detectaron que en otro punto de la ciudad el vehículo recogió a una mujer, misma que brindó indicaciones a un chofer que iba manejando con un celular en el tablero, justo en el mismo modo que operan Uber, Didi y demás plataformas similares; posteriormente la joven fue dejada en un domicilio mientras el chofer realizaba diversas acciones en el mismo teléfono celular.

Lo anterior generó que los inspectores lo interceptaran y le pidieran una revisión, pero en ese momento el chofer presuntamente aceleró para tratar de escapar, llevando incluso sobre el cofre a uno de los trabajadores municipales.

En un momento el vehículo oficial se colocó cuadras más adelante para impedir el paso de la unidad particular, pero la unidad siguió su marcha y presuntamente causó el accidente.

"Incluso los muchachos (inspectores) se entrevistaron con la mujer que dejó esta unidad, se le preguntó si eran familiares o algo, y pues nos reconoció que no, que era un Uber y que ella tomó la unidad luego de pedirle en la plataforma, obviamente se tiene mucho cuidado de no molestar a conductores así como así, se detectan ciertos patrones, en este caso era muy claro y la persona optó por escapar, ya vimos que quedó en este choque y afortunadamente no salió nadie lesionado... Lo que procedió ahí fue levantar una infracción y asegurar el vehículo, tal como lo marca el Reglamento de Movilidad", dijo Muñoz.

Cuestionado sobre los señalamientos de algunos choferes por aplicación, respecto a si se tiene una cacería en contra de los mismos, el funcionario municipal negó que se tenga una instrucción al respecto, además descartó que se tenga fecha para iniciar operativos de revisión como se ha acordado preliminarmente desde el Cabildo de Torreón.

“No hay cacería como tal, los muchachos andan en una unidad debidamente rotulada, traen chalecos, identificaciones... Aquí no están escondidos, se identifican como lo establece el propio reglamento de Movilidad, si se detecta un vehículo que esté prestando servicios de transporte pues se le detiene, se le revisa y si cumple con los requisitos, pues se les deja trabajar sin problema, la ley es muy clara y se les tiene que sancionar, de hecho igualmente estamos revisando los camiones, los taxis, que no haya cinqueros, es un tema de ordenamiento y de seguridad", dijo el funcionario.