Samuel Zazueta busca gran temporada con Yaquis de Obregón

Luego de tener un gran invierno que lo llevó a representar a México en la Serie del Caribe 2022 como refuerzo, el pitcher obregonense Samuel Zazueta busca seguir consolidando su carrera con los Yaquis de Obregón y volver a disfrutar de la gran fiesta del caribe, pero con el equipo de su ciudad.

El serpentinero zurdo sabe de la importancia de tener una buena preparación en el campo de entrenamiento y por ello ha reportado desde los primeros días. “Quise reportar temprano para mantener el buen ritmo que traía en verano, se que si mantengo el buen nivel podré ayudar de la manera adecuada al equipo. La preparación que tengo a diario es muy fuerte, distinta a la que hace un abridor, porque no sabes si vas a lanzar todos los días”, explicó el pitcher.

En la campaña pasada, Zazueta culminó con una efectividad de 1.90 ERA en 38 apariciones en calidad de relevo, lanzando un total de 42.2 innings, dejando marca de 3 victorias, 3 descalabros y 8 salvamentos. “Estoy preparado para lo que me ocupen, en las platicas recientes que he tenido parece que voy a estar teniendo actividad en la octava o novena entrada, algo que me llena de orgullo porque se nota que tiene mucha confianza en mi trabajo”, señaló el cajemense.

Para este sábado 24 de septiembre se tiene programado el primer juego amistoso de visita ante Mayos de Navojoa, en el Estadio Manuel Ciclón Echeverría en punto de las 17:00 horas.

Será el próximo miércoles 28 de septiembre que la Tribu obregonense partirá al estado de Arizona para participar en la tradicional Fiesta Mexicana de Beisbol, como parte de la etapa final de la pretemporada.