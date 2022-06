Salud no descarta trasmisión comunitaria de viruela del mono en México

Durante el encuentro realizado en la Ciudad de México sobre el Día Mundial del Donante, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, mencionó que la amenaza de virus símico en México es muy similar a como es en el mundo. Explicó que en el país todavía no se descarta la trasmisión interna, ya que cuatro de los casos son externos y el quinto todavía está en análisis.

"La amenaza en México y el mundo es muy similar. Lo que tenemos es una enfermedad que lleva muchos años, 50 años que se conoce y que se ha presentado de una manera muy consistente. Se presenta en casos aislados y pequeños brotes, en la región centro África en donde es endémica.

"A veces hay brotes de 15 o 20 personas, en países no endémicos, prácticamente, en todos los demás se presentan brotes de dos o tres personas y no hay ninguna indicación hasta el momento en el comportamiento epidemiológico que sugiera que va a ser diferente", explicó.

Respecto a los cinco casos en México de virus símico que anunció la mañana de este martes, resaltó que los casos sospechosos son 14; sin embargo, dijo, que estos casos entran y salen del sistema.

Detalló que apenas está en estudio un caso de que podría no tener exposición externa.

"Apenas está en estudio una persona que no tiene una conexión externa, pero vamos a esperar los estudios. Los otros cuatro tienen una conexión externa, ya sea porque viajaron o sea por contacto de alguien que vino a México. El segundo caso que anuncié el domingo tiene un contacto que ya es positivo. Todavía no sabemos si se descarta la trasmisión comunitaria", explicó.

El subsecretario de salud, Hugo López-Gatell descartó que en el país estemos en una quinta ola de Covid-19, ya que considera que existe un patrón diferente a las olas anteriores.

"Lo que vemos es un patrón diferente al que tuvimos en la ola reciente porque la velocidad de ascenso es más lenta. Nos llama la atención, lo que parecía iba a ser una ola exponencial de crecimiento muy rápido se truncó.

"En México todavía no vemos una tendencia de ascenso rápido, a pesar de que ya llevamos siete semanas de que empezó a aumentar y en la semana más reciente, que es la semana 23, no tenemos una duplicación de casos como lo habíamos tenido en las olas previas. Todavía no podemos decir si la tendencia va a ser a una ola como las previas, que sería en número la quinta o se va a mantener una transmisión a la baja" dijo.

Respecto a los cinco estados con mayor porcentaje de positividad más alta: Cuidad de México, Baja California Sur, Sinaloa, Yucatán y Quintana Roo, detalló que había estados como Aguascalientes que tenían la misma tendencia y en la semana más reciente ya no hubo aumento. Por ello, pidió esperar para ver si se configura una tendencia en ascenso o a la baja.

No es recomendable una cuarta dosis de la vacuna para toda la población

López-Gatell dijo que la cuarta dosis de la vacuna contra el Covid-19 se recomendó solo para personas de cierto grupo de edad o de ocupación, como personal de salud; en cambio, en otras poblaciones de riesgo menor, dijo, que no parece robusta la evidencia científica de que sea necesaria una cuarta dosis para personas de menor riesgo.

"Lo hicimos durante el operativo abril, pero el resto de la población no requiere una dosis adicional. La evidencia científica mundial no es consistente que demuestre poner una cuarta dosis. La OMS no ha recomendado una cuarta dosis de manera general", resaltó el subsecretario de Salud.