Salinas Pliego revela causa de despido de Carmen Aristegui

El empresario Ricardo Salinas Pliego reveló el motivo por el cual despidió a la periodista Carmen Aristegui de TV Azteca.

"El primer programa producido por nosotros (en TV Azteca) fue el de Javier Alatorre, a raíz de los zapatistas. Tomamos el control de noticias, porque aquí el director de noticias era un gobiernícola que nos heredaron los del Gobierno, el pelón ese, Raúl Rodríguez. Tenía aquí a Aristegui y a Solórzano en la mañana, esos son los primeros que corrí, ¡caray!, ¡adiós!", expresó el magnate por medio de una entrevista con la conductora Paty Chapoy.

Aunado a ello, el dueño de Elektra comentó que la razón por el que corrió a la periodista fue porque "se estaba yendo pa’l monte y yo tenía que dar la cara por la televisora y no iba a dejar que me comprometieran a mí con mi proyecto y con sus opiniones".

"Desde entonces me ama Aristegui, ¿verdad? Me ama, sino no tendría gente a quien jeringar (molestar), pero como ves, estoy muy preocupado por su opinión", agregó en tono sarcástico.

Asimismo, el fundador de Grupo Salinas manifestó: "Nosotros hemos tenido siempre una línea editorial perfectamente articulada; somos liberales, creemos en la libertad en la iniciativa privada y el que no comulgue con eso pues que se vaya a otro lado y ya".