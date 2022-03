Sabíamos que el antiguo Corona se iba a comer al rival: Héctor 'Pity' Altamirano 

Héctor “Pity” Altamirano reafirmó que gran parte de lo que fue como futbolista se lo debe al Club Santos Laguna.

El exjugador ahora convertido en director técnico, recordó lo que era ser parte del equipo Guerrero y la experiencia de jugar en el Antiguo Estadio Corona.

Por medio de una entrevista para el canal de YouTube, MX Sudamérica, “Pity” relató lo que fue para él llegar a Torreón (en 1998) y disputar un partido en el “Coloso de Las Carolinas” demolido en noviembre del año 2009.

(FOTO: ARCHIVO)

“Cuando llegué hacía un calor infernal. Yo bauticé y la gente lo puede confirmar, decía ‘No podemos jugar con este dragón’. Te comía ese dragón. Después te ibas dando cuenta que con el pasar de los días te acostumbras, llegaban los rivales y decías ‘el dragón en el segundo tiempo se los come’. Sí, hacía mucho calor.

“Los domingos en Torreón no se vendían bebidas alcohólicas, el único lugar era el estadio Corona. Entonces, se abría a las 12 del día, ya te imaginaras. (...) Para nosotros cuando estábamos de local era un ambiente espectacular. Sabíamos que entre el ambiente y la temperatura, la afición, la cancha, teníamos la posibilidad de sacar buenos resultados.

Estoy agradecido con todos los equipos, pero el Club Santos me dio todo lo que hoy tengo”.

Altamirano, también confesó que más allá de haber obtenido su primer título de Primera División jugando para Cruz Azul, para él ganar el campeonato del Torneo Verano 2001 con el conjunto albiverde es inolvidable.

“Esa generación venía siendo protagonista (...) conseguir ese título fue un desahogo para todos. Fue un día inolvidable. Me tocó ser campeón con Cruz Azul pero jugué muy pocos partidos, y ese torneo con Santos jugué la mayoría de los partidos y es un sentimiento completamente diferente.

En dicha entrevista virtual, el creador de la legendaria frase “Un Guerrero Nunca Muere” compartió lo que fue para él y para quienes eran parte del plantel que disputó la Copa Libertadores edición 2004, quedar eliminados de la competencia en un polémico encuentro en el estadio Monumental contra River Plate.

“Es uno de los mejores partidos que me tocó vivir (...) El partido contra River todavía hay días que lo veo y lo siento; era un ambiente espectacular desde que íbamos llegando. Te topabas gente de River y ya te estaban jodiendo, decías ‘estos están locos’, pero con una pasión muy buena, fue un partido espectacular.

Se habló mucho del tema del penal, pero en las dos eliminatorias el arbitraje no influyó tanto, fue hasta el final (...) teníamos que ganar claramente para que no se prestara a eso porque había antecedentes, no solo con equipos mexicanos. El error vino con los penales, es evidente que se equivocan. Pero bueno, es parte de.

Después del partido todo mundo quería golpear a todo mundo, tiramos algunos ganchos al árbitro, el paraguayo Torres, que le tiramos uno que otro golpe, pero en el vestuario nos calmamos todos, la gente de River se portó muy bien, fue un día difícil. (...) Fede y Caniza estaban vueltos locos porque tenían mejor contexto de esos escenarios, pero al final nos tocó aceptarlo. Injusto totalmente”.