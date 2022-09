Rusia asegura que los BRICS han comenzado a trabajar para ampliar la alianza

Los países del grupo BRICS (Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica) han comenzado el trabajo para ampliar la alianza de los países emergentes, después de que Argentina y otros 14 Estados mostraran su interés en incorporarse a la organización, dijo hoy el viceministro ruso de Exteriores Serguéi Riabkov.

"Hemos comenzado ese trabajo, debemos considerar los criterios por los cuales se puede invitar a nuevos miembros, debemos analizar la metodología para un enfoque apropiado de este tema", señaló en la cadena de la televisión pública rusa.

Indicó que unos 15 países ya han expresado su deseo de sumarse a los BRICS.

Argentina ha recibido el apoyo firme de China y de Rusia para ingresar en los BRICS.

Según el diario ruso "Izvestia", también Arabia Saudí, Egipto y Turquía planean sumarse a esta alianza.

Riabkov señaló que este interés "no es solo un reflejo de la autoridad de BRICS como plataforma internacional, sino también de la comprensión por parte de estos países de que BRICS ofrece una alternativa real al mundo unipolar, un modelo de cooperación real y viable, donde no hay líderes y seguidores, donde no hay intentos de imponer determinadas soluciones".