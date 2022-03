Rusia afirma que camarógrafo no era periodista y lo mataron los ucranianos

El camarógrafo muerto el pasado sábado en Ucrania mientras filmaba los combates no era un periodista, sino un cineasta, y además fue disparado por los ucranianos, y no por los rusos, aseguró este lunes el embajador de Rusia ante la ONU, Vasili Nebenzia.

En una sesión del Consejo de Seguridad dedicada a tratar el papel de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), Nebenzia dedicó parte de la intervención a rebatir distintas informaciones de los últimos días según él tergiversadas por una gran cantidad de medios de comunicación.

VER MÁS ONU crea un equipo de crisis ante el impacto alimentario de la guerra en Ucrania

Un problema que amenaza la vida de millones de personas en países en vías de desarrollo

Y sobre la muerte de Brent Renaud, camarógrafo muerto por disparos en Irpin, en las cercanías de Kiev, el embajador quiso aportar lo que llamó "dos precisiones": "No es periodista, el New York Times lo dijo pero en internet aparecen informaciones de que no se dedicaba a actividades periodísticas sino que era cineasta", apuntó.

Además, apuntó a que no murió por disparos de las fuerzas rusas: "Los testimonios del ataque dicen que los que dispararon fueron los ucranianos", sostuvo.

Renaud, de 50 años, fue alcanzado junto al fotógrafo colombo-estadounidense Juan Arredondo, que resultó herido y pudo ser evacuado a un hospital; desde allí, escribió un post en el que dijo que su vehículo fue disparado por fuerzas rusas al acerarse a un puesto de control y que Renaud fue alcanzado en el cuello.

VER MÁS Economía de Ucrania puede caer 35 % en 2022 si la guerra se alarga: FMI

El organismo internacional recoge estas previsiones en su nuevo informe sobre el estado financiero del país

El fallecido, según una página web que compartía con su hermano, había cubierto numerosos conflictos en los últimos años como Irak y Afganistán, así como la crisis migratoria centroamericana.

Un amigo cercano dijo a la cadena CNN que Renaud estaba trabajando en un documental sobre los flujos de refugiados en el mundo, y voló a Ucrania en cuanto supo de la guerra.