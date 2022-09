'Ruge' un Fórmula 4 en La Laguna

Como "un sueño hecho realidad", describe el piloto lagunero Luis Carlos Pérez, la sensación de tener en su propia tierra, el monoplaza con el que compite en la Fórmula 4 NACAM, la mayor competencia de automovilismo deportivo a nivel Latinoamérica.MINI TOUR

Luis Carlos puso en marcha ayer, un tour que tendrá duración de tres días en la Comarca Lagunera, donde sus paisanos podrán observar de cerca el fabuloso coche con el que participa en el campeonato de Fórmula 4, en el que está al acecho del tercer lugar general. Procedente de la Ciudad de México, el automóvil tuvo como primer punto de exhibición, la estación de servicio One Stop, ubicada en la confluencia del bulevar Revolución y el Paseo de la Rosita, donde un sacerdote acudió para realizar la bendición del coche y de las manos del joven piloto, en busca de protección divina al ser un deporte de riesgo; ahí, los aficionados que llegaron recibieron fotografías firmadas y se tomaron sus propias fotos junto a coche y piloto.

Por la noche, el coche fue trasladado a la Feria de Torreón, donde también estuvo en exhibición de manera gratuita, por lo que numerosos laguneros se detuvieron a apreciar de cerca la perfecta pieza de ingeniería mecánica y aprovecharon para sacarse fotografías con Luis Carlos; hoy por la tarde y noche, volverá a estar el coche en exhibición en la Feria Torreón, mientras que por la mañana, será exhibido en Cimaco 4 Caminos, donde también habrá fotografías autografiadas para repartir.

El domingo por la mañana, será expuesto el monoplaza en Paseo Colón, donde al filo del mediodía, Luis Carlos dará una única rodada para que los espectadores puedan apreciar la fuerza del motor de Fórmula 4, aunque el recorrido será corto y a una velocidad moderada. Terminará el tour durante el domingo por la noche, con el coche en exhibición en Territorio Santos Modelo, previo al partido entre Santos Laguna y FC Juárez, en cuyo marco, Luis Carlos recibirá un reconocimiento por parte del club Albiverde.

EN PIE DE GUERRA

Tener el monoplaza en su tierra, es un sueño largamente anhelado por parte del joven piloto, quien expresó su alegría por finalmente exponer ante sus paisanos, el coche en el que abraza su sueño de llegar hasta lo más alto del automovilismo mundial: "Es un proyecto que se trabajó durante mucho tiempo, prácticamente desde que empecé a correr, queríamos traer el carro para que la gente de Torreón lo pudiera ver en vivo y a todo color, hicimos todo lo necesario para cumplir ese sueño y finalmente ya se cumplió, lo que me tiene muy feliz", expresó al tiempo que señaló que todo se hace de manera gratuita para los aficionados.

Hace par de semanas, Luis Carlos tuvo un resultado de podio en el Speed Fest celebrado en la Ciudad de México, una carrera que resultó muy peculiar: "Fue una fecha muy loca, caótica. El primer día tuvimos una ruptura de motor, de repente no sabíamos si íbamos a poder correr o no, finalmente cambiamos el motor y arrancamos hasta atrás de la parrilla, tuvimos que remontar y en la última carrera empujamos con todo y alcanzamos a llevarnos el tercer lugar. Fue una gran fecha, el Foro Sol estuvo lleno y rebasé en la última vuelta; si hubiera sido una película, no hubiera sido tan perfecta", contó el lagunero, luciendo una sonrisa.

La última fecha del calendario de Fórmula 4 será del 28 al 30 de octubre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, de la Ciudad de México, donde coinciden con los equipos e incluso pilotos de la Fórmula 1, lo que motiva a tope a Luis Carlos Pérez: "Son dos carreras y estamos en cuarto lugar del campeonato, muy cerca del tercero, así que debemos terminar adelante de él para subirnos al podio anual, suena bonito, pero ya con lo que hemos logrado estoy muy feliz, estamos en primer lugar como escudería, ha sido un año para recordar", finalizó el juvenil piloto.