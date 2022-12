Rubí Ibarra anuncia su primer concierto en la Ciudad de México

La potosina, Rubí Ibarra utilizó sus redes sociales oficiales para anunciar su primer concierto en la Ciudad de México, esto tras su participación en el reality show de música, La Academia, donde quedó en quinto lugar.

Aunque los 249 millones de votos no fueron suficientes para coronarse como la ganadora del reality show de TV Azteca, su carisma fue el elemento que hizo que miles de mexicanos quedaran enamorados con la personalidad de la originaria de San Luis Potosí.

Tras meses de su participación y su llegada a algunos programas de la televisora del Ajusco, la cantante ha decidido montar un concierto para sus seguidores en la Ciudad de México y así lo anunció durante la semifinal de Mastercher Celebrity.

"Mi gente de la Ciudad de México nos vemos este 22 de diciembre en el foro 1869", se lee al pie de la imagen que emocionó a algunos fanáticos que buscan conocer a la quinceañera más viral, que demostró su talento en la música pese a las críticas de varios detractores del programa.

El foro 1869 se ubica en Insurgentes Sur 1869 en Guadalupe Inn y los boletos de Rubí tienen un costo desde 650 hasta 550 pesos, y pese a que apenas inició con la promoción de este evento, las mesas más cercanas al escenario ya se encuentran ocupadas, por lo que se espera un sold out.

Pese a las críticas por cantar, Rubí no ha dejado de trabajar desde su salida de La Academia, y recientemente fue invitada a un homenaje de Lucía Méndez, donde volvió a confirmar sus dotes para el canto y por supuesto, muchos de sus más de 250 mil seguidores afirman ha mejorado.

La sexualidad de Rubí Ibarra

Luego de su salida del programa de canto, Rubí Ibarra se acercó más a sus seguidores por medio de Instagram y TikTok, sin embargo, fue en la primera donde durante un en vivo la cuestionaron sobre su sexualidad.

En el video, la cantante asegura que aunque hubiera preferido no tocar ese tema, la realidad es que sí ha tenido novia.

"Veo que muchos me preguntan si me gustas las mujeres o no, y yo con esto les voy a decir las cosas porque siento que todavía no debí haber hablado de este tema, pero bueno… Sí he tenido una que otra noviecilla. Realmente, han sido como tres", afirmó en su momento la potosina.

Tras la declaración, sus Rubilivers, han demostrado su apoyo incondicional y han confirmado que la cantante se ha convertido en un ser de admiración, ya que pasó de ser la quinceañera más famosa de San Luis Potosí y México, a una de las cantantes juveniles más inspiradoras del momento.