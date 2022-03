Rubén Moreira pide a INE quitar propaganda de consulta

El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, exigió a las autoridades del Instituto Nacional Electoral (INE) el retiro de espectaculares en favor de la revocación de mandato que se han instalado en todo el país.Sostuvo que así lo debe hacer si es una autoridad firme.

"La Ley dice que por la veda la revocación no se debe promover y se ponen a promoverla, ponen espectaculares y dicen que no es de nadie, yo invito al INE a que si es una autoridad firme, lo demuestre, que mande a quitar las lonas, que cancele los permisos de los espectaculares y que los mande a remover, me refiero a las estructuras, porque si no son de nadie, pues que los quiten, ¿O de dónde salió ese dinero y quién los pago?, porque ahora están diciendo que los dueños de los espectaculares los están poniendo, no no no, el INE si es una autoridad, que los mande a quitar con la fuerza pública", declaró.

El líder tricolor advirtió que "si no hace eso el INE, la verdad va a quedar muy mal". "Nosotros apoyamos al INE en ese tipo de acciones que están dentro de lo legal".

PAN critica "decretazo" por revocación de mandato

Por su parte, el coordinador del PAN en San Lázaro, Jorge Romero, reiteró a nombre de la coalición Va por México, interpondrán una acción de inconstitucionalidad contra el "decretazo" por el que se determinó que la promoción de la revocación no es ilegal.

"La semana pasada vivimos la aprobación de un decreto interpretativo que es absolutamente ilegal, ¿Cómo en medio de un proceso electoral te vas a poner a legislar en la materia? Y es tan absurdo e inconstitucional que por eso adelantamos que como coalición vamos a presentar una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra este disque decreto interpretativo", aseveró.