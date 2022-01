Rosario Robles da positivo a COVID-19

Rosario Robles, extitular de la Secretaría de Desarrollo Social con Enrique Peña Nieto y quien se encuentra presa en el penal de Santa Martha Acatitla, dio positivo a COVID-19.

Mariana Moguel Robles, hija de la exfuncionaria sujeta a prisión preventiva justificada por el caso de la "Estafa Maestra", informó que su mamá contrajo el virus y recordó que hace un par de semanas, el juez de control Ganther Alejando Villar Ceballos le negó continuar su proceso en libertad bajo el argumento de que su salud no estaba en riesgo."El juez Ganther negó la libertad de mi madre argumentando que su salud no estaba en riesgo. Hoy Rosario Robles dio positivo a #COVID como decenas de mujeres en Sta. Martha. No hacen pruebas en Centros Penitenciarios. Exigimos pruebas para todas, porque como #RosarioHayMiles", señaló Moguel Robles en redes sociales.En Santa Martha hay 1,400 internas y, de acuerdo con fuentes allegadas a Robles, varias tienen síntomas de coronavirus.Sin embargo, en el pabellón donde se encuentra Robles solamente les hicieron prueba a ella y a Mónica García Villegas, dueña y directora del Colegio Rébsamen, quien fue sentenciada a 31 años de prisión por el derrumbe de la escuela que provocó la muerte de 27 personas, 19 de ellos menores de edad.Mónica García Villegas, también conocida como "Miss Moni", resultó con prueba negativa a COVID-19.