Rosalía dejaría de lado su música si le llama Sofia Coppola para hacer una película

"Este mes en la Vogue. Con mi fotógrafa favorita: Harley Weir. ¡K ilusión x Dios!", fue el mensaje que publicó Rosalía hace unos días, en su cuenta oficial de Twitter, donde la siguen más de 3.9 millones de personas. La cantante fue la portada de la famosa revista y se llevó todos los elogios de los fans de todas las plataformas.

De la mano del "Motomami World Tour", la barcelonesa sigue triunfando y brindando su talento a los fans que la siguen desde siempre, en cada paso de su carrera y en cada show. Con las últimas fechas en Estados Unidos y próxima a volver al continente europeo para continuar con su gira, la intérprete de Bizcochito sigue arrasando y proclamándose como una de las artistas más exitosas del momento, en el mundo de la música.

El álbum Motomami de Rosalía, vino a coronar un año de éxitos, donde se luce en distintos ritmos y donde puede encontrarse con su público seguidor luego de la pandemia que azotó al mundo. En la entrevista con Vogue fue la absoluta protagonista de la portada, derrochó sensualidad y dejó algunas frases que resonaron en la comunidad de fans.

La colaboración entre Vogue España y Vogue Italia ha sido todo un éxito y el lanzamiento conjunto de la portada con la intérprete de Despechá ha sido un momento histórico para la firma. Y si bien la ganadora de ocho Grammy Latinos quiere seguir haciendo música, porque realmente ama su profesión, también dejó claro que siente amor por la actuación.

Rosalía ha sido parte de proyectos cinematográficos, pero sin duda el que más resuena en su carrera es Dolor y Gloria, de Pedro Almodóvar.

En la entrevista con Vogue, la cantante afirmó que sigue muy enfocada en su trabajo en el canto y sus presentaciones, pero no descarta dejarlo de lado para volver al cine. "Si Sofia Coppola me llama… todo esto que te he dicho, lo retiro", fue parte de las frases que resonaron más en sus fans.