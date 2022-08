Robos a iglesias no son actos de bandas criminales: César Perales

El jefe de la Policía de Torreón, César Perales, minimizó la situación de robos que de la que han sido objeto algunos templos de la Iglesia Católica en la ciudad, negó que se trate de una banda organizada la responsable de dichos atracos, además señaló que en la mayoría de los casos no se realizan reportes inmediatos al número de emergencias, lo que ha limitado los resultados de los agentes de seguridad.

Fue durante ayer miércoles que el jefe policíaco habló respecto a dicha situación, misma que calificó dentro de la dinámica delictiva regular que se presenta en la ciudad, en la cual los ladrones aprovechan la existencia de elementos de valor comercial al alcance y se llevan lo que les es posible.

"Nos sería de mucha ayuda que ellos también (reportaran), no la persona que está encargada de la escuela, no la persona que está encargada del comercio, no de la iglesia, sino todos, o sea, cuidarnos entre vecinos primeramente y ya nosotros haremos lo que nos toca, que es acudir inmediatamente cuando hay un reporte... No es una banda, no se puede determinar que es una banda, porque son robos muy diversos y de diversas formas, las bandas operan ya con un modus operandi delimitado, en cualquier tipo de delincuencia, tienen su sello por decirlo así, yo lo he mencionado en repetidas ocasiones, aprovechan la frase de 'la ocasión hace al ladrón', lo que esté afuera de la cochera, en el traspatio, lo tengo desguarnecido, pues no le cuesta nada a cualquier persona sustraerlo".

Perales recordó además que los atracos en iglesias no se han estado dando a lo largo de estos primeros 7 meses del año de forma consistente, sino que han repuntado en los últimos meses y en áreas en específico; dijo que en ese sentido se tuvo el reporte del templo de Fátima principalmente.

Según reportes de las autoridades eclesiásticas en Torreón, se han reportado al menos 6 atracos en iglesias en lo que va de este 2022, principalmente se sustraen de los templos tuberías de cobre, así como otros elementos que pudieran tener algún valor en el marcado negro; hasta esta semana aún no se había tenido reporte de la sustracción de arte sacro o de elementos del interior de dichos lugares.

Para cerrar, César Perales lanzó un llamado a quienes habitan alrededor de las iglesias y de cualquier lugar susceptible a un atraco, dijo que "desafortunadamente sí nos invita a trabajar (el reporte) en redes sociales, la situación que hay es que demora tiempo, cuando saben los números de seguridad pública, números directos, el 911 y los chats que tenemos con los diferentes vecinos", pidió el jefe policial.