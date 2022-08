Robo de vehículos, los cometen 'inexpertos'

El presidente del Consejo Ciudadano Regional de Seguridad, Ángel de la Campa Páez, descartó que la incursión de bandas delincuenciales de otras ciudades, sean los que están cometiendo los robos a vehículo con violencia registrados, en el municipio de Torreón.

Dijo que son gente inexperta, que incluso se logró detenerlos, pero hay una particularidad que les facilita cometer el ilícito, pues en ocasiones las personas están distraídas, principalmente en el celular, por lo que hizo el llamado a la ciudadanía a que estar siempre atentos.

"Desgraciadamente en ocasiones el ciudadano está distraído con el celular, por eso se les pide que estén con los ojos y la mente en las tareas que estamos haciendo para evitar los robos y que nos ayuden a ayudarlos".

Y agregó; "lo principal y considero que es muy positivo es que con las investigaciones que se hicieron sobre esos robos, nos dimos cuenta de que era gente improvisada, inexpertos y que uno de los factores que influye es la desintegración familiar, por lo que las personas terminan delinquiendo".

El entrevistado reconoció que, incluso hay sujetos que utilizan armas de juguete y evidentemente al verse en riesgo el ciudadano no se pondrá a investigar si un arma es real o no, por lo que reiteró, hay que estar muy pendientes, pues repitió que a veces el ciudadano no toma algunas medidas de seguridad y eso facilita que se cometa el delito.

"Les facilitamos las cosas a la gente que anda mal y pues son gente de aquí, no son gente de afuera y creemos que es un tema que siempre va a suceder, gente que de aquí mismo, en La Laguna se vuelve de repente delincuente y hay que estar con ese tema muy al pendiente".

Campa Páez visitó el municipio de Matamoros para participar en el evento de arranque del programa Taxi Seguro.