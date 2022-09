Roberto Carlo disfruta ser 'el hijo mayor' de Itatí Cantoral en Se rentan cuartos

El conductor y actor mexicano Roberto Carlo ha disfrutado de inyectarle diversidad a la serie de comedia "Se rentan cuartos", pero también de ser el "hijo mayor" en la ficción de la actriz Itatí Cantoral.

"Me hizo sentir maravilloso, como su hijo mayor, fue una experiencia muy divertida", cuenta Carlo en entrevista con Efe, quien después de cinco temporadas se incorpora al proyecto de comedia de situación de Comedy Central Latinoamérica.

Trabajar junto a Cantoral, además, le pareció "imponente", pues tener a su lado a una actriz con la trayectoria de la mexicana fue muy impactante, pero enriquecedor, ya que aprendió de verla improvisar. "Uno se cuadra ante ella", menciona.

"El hecho de verla actuar y ver que es una mujer que propone e improvisa en escena, que te invita a jugar, fue padre (divertido)", ahonda.

Su personaje es Gonzalo Garza y de la Garza y más Garza, el hijo mayor de Graciela (Itatí) que, por causas que aún no quiere revelar, se alejó de la familia, ahora regresa para "atar los cabos sueltos" que la serie ha dejado en temporadas anteriores.

"Es un personaje que, a diferencia de los otros, que no han aprendido nada de lo que es políticamente correcto, de lo que importa, de todas estas cosas que con el paso de los años hemos visto que teníamos que mejorar, ha evolucionado", considera el actor, de 36 años.

Roberto cree que su personaje está más cercano a la figura de un "pastor" que a la de la "oveja negra" y, por ello, llegará a guiar a los integrantes "perdidos" de la familia.

"Gonzalo sí se aventuró un poquito a encontrarse y descubrirse, se alejó de la familia por un motivo, pero al final la sangre llama y trae ese toque muy característico de esa familia", responde.

DIVERSIDAD Y COMEDIA

Roberto ha sido abierto al reconocerse como parte de la comunidad LGBT+ y su participación en proyectos como La más draga lo ha posicionado como un referente en la pantalla.

Es por ello que los creadores de Se rentan cuartos, que a lo largo de sus temporadas han demostrado interés en representar a la comunidad de forma más fidedigna, pensaron en él para mostrar la diversidad del programa "desde adentro".

"Se me dio carta abierta para echar ojo a los guiones y que pudiera leer los diálogos para que propusiera lo que fuera correcto y que dijera lo que no veía correcto, pero siempre desde la comedia", recalca.

Desde su punto de vista, es posible hacer comedia sin vulnerar a ningún sector, pero no quiere adelantar demasiado sobre Gonzalo, pues también cree que "se trata de no etiquetar ni estereotipar, que sea un personaje natural y no un cliché de lo que se nos ha venido contando que ha hecho tanto daño a la comunidad".

La serie estrena el 21 de septiembre por Comedy Central Latinoamérica y un día después de cada episodio semanal se podrá ver por Paramount+.