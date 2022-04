'Riquelme está metido hasta las trancas', acusa dirigente de Morena en Durango

El dirigente Estatal de Morena en Durango, Otniel García Navarro, aseguró que en esta campaña electoral, previa a las elecciones del 5 de junio en la cual se renovará la gubernatura de Durango y los ayuntamientos, el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme estaría "metido hasta las trancas".

Lo anterior lo mencionó durante una rueda de prensa en Gómez Palacio, en apoyo a sus candidatas de Morena, Betzabé Martínez y Marina Vitela, a la alcaldía y a la gubernatura, respectivamente.

"Tenemos también que denunciar que Riquelme está metido hasta las trancas acá en Durango y trae promotores de él gastando el dinero de los coahuilenses, tratando de ganar una elección que tiene perdida Esteban Villegas y eso es su desesperación y trae a Juan Carlos Ayup y a Shamir Fernández buscando que aquí en Durango no les ganemos por tanto", dijo Otniel.

Comentó que los partidos como PRI-PAN-PRD tienen perdida la elección en Durango y eso es un preludio de lo que ocurrirá en Coahuila.

"Porque saben que tienen perdido Gómez Palacio y tienen perdido Lerdo y eso para ellos representa un riesgo, ya que el año que entra viene la elección en Coahuila y ayer lo dijo Mario Delgado (dirigente nacional de Morena), les vamos a ganar también Coahuila y el Estado de México y el PRI se va a quedar con cero estados gobernados, porque van a perder Oaxaca e Hidalgo", dijo García Navarro.

Comentó que Riquelme estaría, desde su punto, de vista desesperado.

"Por eso Riquelme en su desesperación está tratando de cuidar que en la Comarca Lagunera de Durango, que trae tanta intención de voto para Morena, les ganaremos por mucho", insistió el dirigente estatal.

PRI DE GÓMEZ PALACIO DEFIENDE A RIQUELME

Luego de los señalamientos del dirigente de Morena en el estado de Durango, Otniel García Navarro, quien aseguró que el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme "está metido hasta las trancas" en la campaña de los candidatos de la alianza PRI-PAN-PRD en Durango, el presidente del PRI en Gómez Palacio, Raúl Meraz, defendió a Riquelme también.

"Yo le preguntaría a ellos si han visto en un acto público al gobernador de Coahuila, ya sea en Gómez Palacio, o en Durango, mientras Claudia Sheinbaum (jefa de gobierno de la Ciudad de México, que es morenista) sí vino apoyar a Marina Vitela. Ellos acusan lo que sí están cometiendo, pero la gente ya no les cree", declaró Meraz.

Mencionó que la población ya se dio cuenta que lo que decían en Morena, en el sentido de que eran distintos a los que ya habían gobernado por parte de otros partidos, no era verdad, y criticó duramente la gestión de la candidata a la gubernatura Marina Vitela como presidenta de Gómez Palacio.

"Desafortunadamente no hay ningún cambio positivo. También la reversa es cambio y en Gómez Palacio lo estamos padeciendo y le decimos a los habitantes de los demás municipios del estado que no caigan en el engaño. Ella no pudo con Gómez Palacio, mucho menos podría con el estado", fue algo de lo que declaró Meraz, quién también acusó la intromisión de otros gobernadores de Morena en la elección de Durango.

El presidente del PAN en Gómez Palacio, Mario Ibáñez, dijo que están contentos porque la campaña de Leticia Herrera y Esteban Villegas está creciendo día con día y lo sienten en las colonias. "Creemos que los amigos de enfrente solamente quieren llamar la atención".