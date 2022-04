Riquelme destaca congruencia en votación contra Reforma Eléctrica

El gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, felicitó a los diputados de la alianza "Va por México" y especialmente a los del Partido Revolucionario Institucional (PRI), de quienes destacó su congruencia en la votación en contra de la Reforma Eléctrica de Morena.

En evento realizado el lunes por la mañana en Torreón, el mandatario estatal destacó "la batalla" que dieron los legisladores de oposición en la Cámara de Diputados durante ayer domingo, además de la "inexplicable" actitud del oficialismo para no buscar de origen los consensos necesarios para sacar adelante reformas como la eléctrica.

"Sería injusto no mencionar a los diputados, no nada más a los de mi partido, que se fajaron menos uno y no mencionar a los diputados de Acción Nacional, del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y del Movimiento Ciudadano, que dieron la batalla, estuve escuchando también la mañanera, la verdad es que al aventarnos toda la transmisión el día de ayer pudimos darnos cuenta de los argumentos a favor y en contra, pudimos darnos cuenta también pues de mucha faramalla dentro del circo que luego se convierte una sesión del Congreso, los diputados estuvieron a la altura, los de la alianza 'Va por México'", declaró.

Respecto a la actitud del oficialismo, de la bancada de Morena y del mismo presidente López Obrador, el gobernador Riquelme reiteró que se tuvo una falta de consensos y acuerdos, aunado a que desde un inicio se realizaron descalificaciones a los legisladores del PRI y de la oposición en general.

"Lo que es inexplicable es cómo una reforma presentada por el ejecutivo no la consensas, no trabajas en un consenso donde obvio hay argumentos a favor y en contra, donde se tiene que hacer una amalgama de cosas positivas que contenga la iniciativa a favor de México, no es lógico presentar una iniciativa donde no le muevas un punto y ni una coma, tampoco lo que es válido o no es válido, es desde un inicio estar acusando a los diputados del PRI de entreguistas y de que estaban listos para aprobar la reforma tal y como venía, se demostró que no es así y aquí todos tenemos que aprender la lección: consenso y unidad para cualquier tema... El mensaje es 'aquí estamos, pero en consenso'".