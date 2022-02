Ricardo Salinas Pliego dice que siempre trae 10 mil pesos en su cartera para propinas

Mientras conducía, el fundador y presidente de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego, fue cuestionado sobre cuánto dinero trae normalmente en su cartera.

En su cuenta de Twitter compartió un video donde su sobrino, el influencer Guillermo Salinas, le preguntó cuánto dinero carga en su cartera. "¿Que quieren saber cómo cuánto dinero traigo en la cartera?", preguntó Salinas Pliego.

"Guillermo Salinas me preguntó el fin de semana pasado, yo no entiendo para qué quieren saber, pero bueno… al cliente lo que pida", compartió Salinas Pliego en redes sociales.

"Pues normalmente traigo como unos 10 mil pesos, 5 o 10 mil pesos para propinas", fue la respuesta que dio en el video difundido en Twitter.

Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas volvió a hacerlo y esta vez acompañado de su sobrino, el influencer Memo Salinas, y por medio de un video respondió a quienes lo han criticado por el tema de un supuesto adeudo de impuestos de sus empresas.

Y por medio de una entrevista grabada a bordo de un auto conducido por el dueño de Elektra aseguró que "el tema de los impuestos míos no existe. Salinas Pliego no debe ni un peso" y agregó a modo de pregunta "¿ya entendieron, pendejos?".

Dicha grabación fue compartida en Twitter por Memo Salinas, quien sigue los pasos de su tío en redes sociales, y fue retuiteado por Salinas Pliego. En dicha publicación, fiel al estilo de los Salinas, Memo escribió: "Aquí lo que sobran son huevos y billetes" y refirió que su tío respondió sin recelo sobre el tema del pago millonario de impuestos.

En la grabación, el dueño de la televisora TV Azteca enfatizó que una cosa es que Ricardo Salinas Pliego deba impuestos y otra, sus empresas, pues, dijo, es accionista de muchas empresas las cuales son como sus hijos, pero insistió, que si deben dinero, que paguen.

"Si deben las empresas, pues que paguen. Otra vez, yo en lo personal no debo nada, es más, soy de los pagadores más grandes de impuestos en México. Me dan una asaltada que ahí te encargo", dijo el empresario.

El dueño de Grupo Salinas comentó que este 2022 pagará más de 200 millones de pesos en impuestos y, fiel a su estilo directo y desenfadado, señaló con palabras altisonantes: "que no me vengan con mamadas que no pago impuestos".

Tras lo dicho, Salinas Pliego aseguró que el Gobierno no tiene llenadera porque él paga su impuestos y paga demasiado por ese concepto, del que dijo le parece un abuso la imposición de una tasa del 35%.

Como ejemplo puso una jornada laboral de 10 horas, de la que dijo -con base en el gravamen del 35% mencionado- tres horas y media de la jornada de trabajo sería destinada al pago de impuestos.

Sin embargo, el empresario explicó que ahí no termina el cobro de impuestos pues "cuando te queda tu 65% (de sueldo), vas a un comercio a gastar y pagas un 16% de IVA ", con lo que la tasa efectiva deja a cada pagador de impuestos 55 centavos de cada peso.

Con lo anterior, Salinas Pliego argumentó que en realidad la tasa no es de 35% si no de 45% para él y muchos otros pagadores de impuestos.