Ricardo Peralta lanza mensaje a Daniel Bisogno tras sus críticas por ganar MasterChef Celebrity

Una vez más, el conductor de Ventaneando, Daniel Bisogno, se vio envuelto en la polémica tras criticar al ganador de MasterChef Celebrity México: el youtuber Ricardo Peralta, pues aseguró que en ocasiones en los realities se premia al "más débil".

Durante una de las emisiones del programa, el presentador expresó que Peralta o "Pepe", como algunos lo llaman, no tiene la misma trayectoria que el resto de los participantes, pues recordemos que compitió contra artistas como Lorena Herrera, Arturo López Gavito, Talina Fernández, Mauricio Mancera, entre otros, mientras que él se dedica a los medios digitales.

"Luego premian al más débil, nadie sabe quién es, sí me molesto", dijo.

Después del desacuerdo, Ricardo envió un contundente mensaje al presentador a través de sus redes sociales.

"Dios te bendiga @DaniBisogno", escribió en Twitter.

Pepe también aseguró que las críticas en contra de él eran porque a Daniel no le agradaban las personas morenas.

"O sea, le caigo mal porque soy moreno, o sea, el hombre sí es medio racista, no le caen bien las personas como que no son muy de la norma hegemónica, ¿sabes? Y no lo digo nada más, así como nada más para generar controversia, solamente son cosas que pasan", expresó en entrevista para un medio de circulación nacional.

Aunque Bisogno también fue un blanco de críticas por sus comentarios, no ha salido a dar declaraciones hasta el momento.

Por su parte, Peralta ha expresado su felicidad por haber ganado el concurso de cocina, además de representar a la comunidad LGBTIQ+.