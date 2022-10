Ricardo Peláez deja de ser el director deportivo de Chivas

Este martes el Club Deportivo Guadalajara, dio a conocer a través de un comunicado que tomaron la decisión de terminar el proceso de Ricárdo Peláez como director deportivo del club rojiblanco.

En el comunicado señalan que agradecen el "trabajo y dedicación que Ricardo dispuso" a función de la institución, desde noviembre de 2019 hasta el día de hoy.

"Tenemos claro que el proyecto se estancó en los resultados deportivos, y por ende la necesidad de cambiar la dirigencia del mismo", señala el texto.

Finaliza deseando "éxito" a Ricardo en sus próximos proyectos.

Cabe señalar que el club no detalló cuando dará a conocer al reemplazo del cargo.

Tres años de oscuridad para el club

Desde el Clausura 2017, al Rebaño se le ha negado el título de la Liga MX. Este Apertura 2022, no fue la excepción, el conjunto de Jalisco quedó fuera de la liguilla tras quedar eliminado en penales con Puebla.

Durante este periodo, Chivas ha logrado acceder solamente a dos liguillas, y lo que podría considerarse su mejor resultado fue en las semifinales del Apertura 2022.

"Tiene que haber un cambio de rumbo. Mover tres o cuatro jugadores y el entrador no basta. Hubo muchas fallas mías, de todas las partes, peo mías. Yo llegué y prometí muchas cosas, pero no me arrepiento", dijo Peláez en una conferencia de prensa.

El camino de Peláez por Chivas desde noviembre de 2019, deja al club con promesas rotas de dejar atrás la mala racha y poner a Chivas de nuevo en los primeros puestos.

En el periodo de tres años de Peláez como dirigente, contrató a cuatro entrenadores: Luis Fernando Tena, Víctor Manuel Vucetich, Manuel Michel Leaño y Ricardo Cadena, este último encargado de comandar al conjunto rojiblanco en el Apertura 2022.

Una de las grandes controversias de Peláez con el equipo fue el haber despedido Vucetich, ya que fue quien logró llevar al equipo a semifinales, pero fue destituido a medio torneo, siendo reemplazado por Leaño.