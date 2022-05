Ricardo Monreal tiene derecho a contender por la presidencia: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, -como todos- "tiene derecho" a contender por la candidatura a la presidencia de la República.

"También tienen derecho, todos", dijo el Mandatario en su conferencia de prensa en Palacio Nacional.

Ante la insistencia de los representantes de los medios de comunicación, el presidente López Obrador dijo que no excluye al senador por Zacatecas de participar en la sucesión presidencial.

"No, no, no (lo excluye) hay muchos, y muy buenos, mujeres y hombres, afortunadamente en el movimiento de transformación".

Aseguró que con los candidatos de oposición no se mete, porque se revolvieron mucho, es una mezcolanza ideológica, pero tienen también al empresario Claudio X González.

"Puede ser Alejandro Murat (gobernador de Oaxaca), Alfredo del Mazo (gobernador del Estado de México), Margarita Zavala (diputada federal), Lilly Téllez (senadora), Chumel (Torres, comediante), de estos intelectuales (Gabriel) Quadri (diputado federal) ¿dijo que no?.... o todos somos Loret (en referencia al periodistas Carlos Loret de Mola).

Señaló que lo que debe quedar claro es que entre todos debemos lograr que se acabe la práctica antidemocrática del "tapado y lo vamos a lograr".