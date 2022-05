Ricardo Monreal convoca a no confrontar a la UNAM

Ante las nuevas críticas del presidente Andrés Manuel López Obrador en contra de la UNAM, el líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, dijo desconocer la burocracia dorada a la que se refiere el mandatario, pero rechazó que la mayoría de los académicos hayan aplaudido al régimen neoliberal.

En conferencia de prensa, Monreal Ávila aseguró que por el contrario, la mayor parte de los catedráticos son de izquierda y votaron por el Movimiento que encabeza el Presidente de la República.

"Yo tengo amigos, compañeros que son maestros, al menos de la Facultad de Derecho y la mayoría son progresistas, es más, son de izquierda y votaron por nosotros, porque además convivo con ellos y platico con ellos, intercambiamos puntos de vista, desde el bolero hasta el maestro más encumbrado son gente progresista, hasta el decano, y hay preferencias políticas distintas, pero yo digo que mayoritariamente son de izquierda, académicos serios en su mayoría", apuntó.

Monreal llama a no descalificar a la UNAM

"Me gustaría convocar a una reflexión colectiva y me gustaría enviar un mensaje de conciliación. No conviene confrontar a la Universidad, para mi la UNAM es una institución sagrada, es una institución que le ha servido al país para formar científicos, técnicos, académicos. La UNAM ha sido un ejemplo en todo".

Ricardo Monreal señaló que desconoce si existe o no una burocracia dotada en la Máxima Casa de Estudios, pero dejó en claro que él no defiende a los funcionarios universitarios, sino a la institución.

"No conozco, a lo mejor me hace falta conocer a esa elite a la que se refiere el presidente, pero tampoco la niego, él tendrá los elementos de prueba para sostener esto, pero yo defiendo a la institución, no defiendo a los funcionarios. La institución es una de las mejores instituciones del mundo, mejor evaluada en su desempeño, ha formado profesionistas excepcionales, hombres y mujeres en todas las ciencias y ramos de la vida profesional, técnica y científica", remarcó.