Ricardo Cadena arremete contra el arbitraje tras derrota ante América

Chivas cayó 2-1 ante América en el Clásico Nacional, aunque existió la polémica sobre un remate de Sergio Flores que parece cruzó la línea del arco de Guillermo Ochoa, pero el arbitraje determinó que no fue así, por ello Ricardo Cadena, técnico del Rebaño arremetió contra esta situación. "Del arbitraje no hablo, pero hoy en día es terrible", declaró al finalizar el encuentro en el estadio Azteca.

De la imagen donde la perspectiva de la cámara muestra que el balón al parecer sí entró, Cadena mencionó, "ustedes juzguen, hay una imagen muy clara en redes sociales, no la pude ver hasta ahora y no entiendo por qué no la fueron a revisar".

Previo a la conferencia Ricardo Cadena platicó con Ricardo Peláez, director deportivo, aseguró que se sienten dolidos en el club por perder ante América.

"A todos nos duele, como institución nos duele, no es el resultado que deseamos ni que planeamos, mucho menos que queríamos", aceptó el estratega rojiblanco, aunque dejó ver su deseo de querer volver a jugar contra las Águilas en Liguilla.

"¿Quién sabe qué nos depare el destino?, a lo mejor nos volvemos a enfrentar", declaró Cadena.

El técnico de Chivas consideró que fue un partido parejo en la cuestión de jugadas en cada área, reconoció que América tiene un dominio pleno en su idea de juego, por lo que en Chivas deben revisar qué fue lo que les falló para mejorarlo de cara a la recta final del torneo regular.

"Tenemos que sacar lo mejor la derrota, esto no modifica la visión y la expectativa de nosotros, eso sigue vigente, tenemos un partido más para seguir teniendo la posibilidad de repechaje y recibirlo en casa", concluyó Ricardo Cadena.