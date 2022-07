Ricardo Anaya asegura que construcción del Tren Maya es un 'ecocidio' para México

El excandidato presidencial, Ricardo Anaya Cortés, aseveró que la construcción del Tren Maya representa un "ecocidio" al territorio nacional, y denunció que haya sido declarado como asunto de seguridad nacional, "como un subterfugio para brincarse todas las reglas en materia ambiental".

A través de un nuevo video que compartió en sus redes sociales, Anaya recordó que el cambio climático en el mundo está dejando severas consecuencias y señaló el caso de Nuevo León, dónde más de 700 municipios están en sequía.

"Y viendo todo esto, de veras cuesta trabajo creer que López Obrador siga de necio con obras que solo agravan la situación", acusó Anaya.

Sostuvo que la deforestación provocada por el Tren Maya es mayúscula, y señaló que al inicio de la construcción, el presidente Andrés Manuel López Obrador había prometido que no se tiraría "ni un solo árbol", lo que dijo, "resultó una mentira".

"Ya han deforestado más de 485 mil hectáreas de bosques y selvas. Para dar idea de lo que eso significa, basta recordar que el estadio Azteca no mide ni una hectárea. Y encima del crimen ecológico, el tiradero de dinero. Han cambiado tres veces la ruta, pero no en los planos, sino cuando ya habían tirado los árboles y las cosas ya estaban construidas", señaló el excandidato presidencial del PAN.

Ricardo Anaya refirió que López Obrador no respeta la ley y por definición es un autoritario: "Y eso es López Obrador, por eso lo pinta de cuerpo entero el haber dicho: 'No me vengan con ese cuento de que la ley es la ley'".

El panista criticó que la construcción de Dos Bocas genera daño ecológico por la quema de combustóleo en las termoeléctricas de la CFE y la fuga de gases contaminantes de Pemex.

"Es un hecho que para construir su absurda refinería destruyeron 230 hectáreas de manglares. Es un hecho que están quemando cada vez más combustóleo en las termoeléctricas de la CFE. Es un hecho, y hasta la Agencia Espacial Europea (ESA) lo denunció, que en enero de este año Pemex liberó a la atmósfera 40 mil toneladas de gas metano, desde una plataforma petrolera en el Golfo de México", declaró.

Ricardo Anaya propuso que el Gobierno Federal debe asumir la obligación de cuidar al planeta y hacer la transición hacia las energías limpias, pasando de Pemex a Solmex.

"El planeta es uno y no puede esperar más. México es uno y nos necesita a todos", externó.