Al borde del llanto, Rey Mysterio celebra 20 años de trayectoria en la WWE

El Booyaka Booyaka 619 hizo retumbar uno de los foros más importantes de todo el mundo como es el Madison Square Garden. El Universo de la WWE se levantó sus asientos para aplaudirle, ovacionarlo, alzar sus cartulinas con un mensaje de apoyo, todos se entregaron a Rey Mysterio.

El luchador de origen mexicano celebró sus 20 años de trayectoria en la WWE durante el show de Monday Night Raw. Acompañado por su hijo Dominik, Mysterio saludó, como es costumbre, a todos aquellos que le extendieron sus manos en su andar hacia el ring y chocando frente con frente con los niños que se asomaban con una máscara de Rey Mysterio.

Una vez en el cuadrilátero, el amo del 619 lució contento al escuchar el "Gracias Rey, Gracias Rey" que coreaba el público y entonces tomó el micrófono para hacer un emotivo discurso en el que recordó sus inicios como luchador y lo que batalló para ser una gran superestrella.

"Tenía 14 años cuando tuve mi primer combate y nunca imaginé lo que he hecho en la WWE. La verdad es que tipos de mi tamaño no eran parte de la industria y yo pude romper el estereotipo. Me convertí en Campeón Mundial en Wrestlemania 22 e hice muchos amigos a lo largo del camino y quiero agradecerles por pavimentar el camino en mi carrera", comentó el enmascarado.

Uno de los momentos más emotivos fue cuando se le quebró la voz por recordar a su gran amigo Eddie Guerrero, quien falleció por un ataque al corazón en 2005, "Eddie te amo y te extraño todos los días, no estaría aquí sin ti y sé que siempre estas mirándome y cuidándome".

Rey Mysterio tuvo palabras para todo el Universo de la WWE. "Gracias por aceptarme, por siempre estar en onda con los Mysterio y por estos 20 maravillosos años y quiero agradecer a todos esta noche".

A pesar de ser originario de San Diego, California, Rey ha representado a México y Latinoamérica en todo el mundo, y en un mensaje en español declaró: "Gracias mi gente, gracias por el apoyo desde el primer día y siempre espero representar a mi gente latina con respeto, a mi nación y de corazón ¡Viva mi raza! Los quiero un chingo".

La fiesta no terminó ahí. En un buen combate derrotó a los miembros de Judgment Day Finn Balor y Damian Priest. Sin embargo, en los vestidores fue atacado por Rhea Ripley y los mismos luchadores a quien venció en el Monday Night Raw, dejándolo mal de un hombro y azotarlo sobre una mesa.