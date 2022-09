'Revisión de ASE es una práctica normal', dice titular de la Tesorería de Torreón

El titular de la Tesorería de Torreón, Óscar Luján, negó que las recientes revisiones que ha estado realizando la Auditoría Superior del Estado (ASE) sobre el ejercicio financiero de 2022, sean derivadas de presuntas irregularidades o malos manejos financieros, en su lugar detalló que son debido a la actividad regular de la oficina estatal y se ejecutan de manera "normal" en cualquier administración municipal u organismo descentralizado.

Cuestionado durante la semana pasada por El Siglo de Torreón, el funcionario municipal admitió que la ASE ha estado ejecutando algunas auditorías respecto a los primeros seis meses del ejercicio 2022, en las cuales se busca tener datos con mayor precisión respecto a la actividad financiera municipal, esto de acuerdo a la labor regular de dicha oficina estatal; dijo que en cualquier caso se trata de peticiones que se irán aclarando respecto a la "forma", no así en los temas fundamentales y que corresponden al uso adecuado de los recursos públicos, de la transparencia y de la comprobación del gasto en cada una de las áreas del Ayuntamiento.

-¿Qué nos puede decir de las auditorías que les ha estado realizando la ASE?

"Bienvenidas, o sea nos sirven, sí se están haciendo, pero eso lo hacen cada año, son programas que tiene la ASE y si se meten al (portal) Congreso, en la página de la ASE, desde el principio de año programan esas auditorías... Dependen porque mira, te revisan por trimestres, al año te pueden realizar tres, ahorita nos están revisando lo que es 2021 también, la cuenta pública de 2021 y ahorita nos están revisando y ya llevamos los dos primeros trimestres (2022) revisados".

-¿No son atribuibles a irregularidades o desorden financiero?

"No, no, esa es una práctica normal, se pueden meter a la página de la ASE y año con año se van para atrás y son actividades programadas, tuve una junta de lo que es el Consejo de Administración Contable en Saltillo, precisamente ahorita están planeando ya o van a planear las actividades del otro año... No han cerrado todavía, la auditoría no tiene fecha para cerrar, ahorita ya terminaron de revisar los dos primeros trimestres, entonces estamos a la espera de sus observaciones, pero realmente ahorita consideramos que no hay ahorita observaciones".

Óscar Luján precisó que, además de lo que se está revisando respecto al ejercicio de 2022, esperan que la ASE entregue resultados de lo revisado en la cuenta pública de 2021, lo que al final de este año volverá a replicarse desde dicha oficina, por lo que ya alistan toda la información necesaria para que el proceso pueda darse con agilidad y de acuerdo a los requerimientos que vayan destacando.

Lo anterior confirma que el Municipio de Torreón ha sido ya objeto de auditorías respecto a los ejercicios específicos de enero a marzo de 2022, además del periodo de abril a junio, de la misma forma se evalúa de parte de la ASE la cuenta pública anual de 2021 y que corresponde a la administración municipal pasada, entonces encabezada por el alcalde Jorge Zermeño Infante.

Sobre las denuncias que se han presentado desde la presente administración por presuntas irregularidades en el gobierno anterior, mismas que han aterrizado en la Fiscalía Anticorrupción, el tesorero evitó brindar mayores comentarios al respecto, pidió en su lugar estar pendientes de lo que informe la propia oficina de la Fiscalía mediante sus canales y voceros oficiales.