Revisan puestos y sueldos en presidencia de Torreón

El alcalde de Torreón, Román Cepeda, justificó lo recortes a conceptos adicionales que se hicieron en el primer pago de quincena de trabajadores municipales, esto al señalar que actualmente la administración lleva a cabo una revisión de cada uno de los puestos para verificar que se encuentren ocupados, que la persona empleada tenga funciones claras y justificadas.

De esa forma se informó que el pago correspondiente a la primera quincena, realizado ayer viernes, se hizo mediante cheques y no por transferencias como era habitual, esto a fin de que cada trabajador y trabajadora acudiera personalmente a verificar su labor y se confirmara su presencia de manera efectiva.

La situación además derivó en el recorte temporal de conceptos adicionales, es decir, pagos que se venían dando por acuerdo de la pasada administración en las diversas áreas del municipio, entre las cuales destacan la Dirección de Tránsito, Bomberos, Protección Civil y administrativos en general.

"En el primer eje de mi propuesta de gobierno y en el primer eje del gobierno ya a partir del día primero, dije que habría seguridad y orden, es evidente que ellos (Bomberos y Tránsitos) no son parte de ello (revisiones), porque ellos son gente comprometida, para poner orden tenemos que saber dónde están las cosas, tuvimos que poner orden desde el día 14, el día 15 que es hoy y el lunes 17, para ponerle orden al tema de los pagos, hay gente que no sabemos dónde trabaja, hay irregularidades también, que hay que manifestarlas, no hicimos ningún señalamiento en lo anterior pero tenemos que saber, insisto, en dónde estamos parados".

Precisó el alcalde que existen trabajadoras y trabajadores que reciben un sueldo y su tabulador indicaba otras cifras, que no saben la línea de autoridad que tienen o que desconocen las labores formales que deben de realizar en su puesto, este proceso tendrá sus primeros resultados efectivos a partir del próximo lunes, de forma que en caso de tenerse novedades destacadas al respecto se darán a conocer.

Además envió un mensaje a los trabajadores de Bomberos, Tránsitos y Seguridad Pública, a quienes aseguró que quienes estén "bien" seguirán de la misma forma e incluso, con posibles beneficios a futuro dentro de su labor.

"Hago un comunicado, particularmente a quienes llevan el orden, la seguridad, la prevención, como la Seguridad Pública, Bomberos y Tránsito y Vialidad… La gente que está bien, va a seguir bien y va a seguir con la nómina que tenía, por el contrario estamos viendo la forma de ayudarles adicionalmente, sin embargo hay unos cuantos que, por citarles solo un número, 90, solamente el día de ayer (viernes) no se aparecieron, tiene que ver con orden", afirmó Cepeda.