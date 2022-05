Revisan casos de hepatitis infantil aguda en Coahuila y Durango

Se reportaron dos casos sospechosos de hepatitis infantil aguda en menores de los estados de Coahuila y Durango, según informaron ayer las autoridades de salud de ambas entidades, encabezadas por Roberto Bernal Gómez y Sergio González Romero.

La Secretaría de Salud de Coahuila estudia un caso sospechoso de hepatitis infantil aguda en un adolescente de 15 años de edad originario del municipio de Saltillo con evolución favorable.

El titular de la dependencia, Roberto Bernal Gómez, informó ayer que la muestra aún no se envía al Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) y que la enfermedad no es fácil de corroborar, pues se tienen que descartar todas las posibles causas de hepatitis

Los agentes infecciosos más frecuentes son los virus responsables por las hepatitis A, B y C, entre otros.

"No lo hemos confirmado todavía, las hepatitis pueden ser por muchas causas, por medicamentos, por virus, por algunas otras enfermedades. Las causas virales más frecuentes son hepatitis A, B y C, y son causas que se tienen que descartar en estos casos, es un niño que debe tener hepatitis y que no tiene ningún otro virus después de haberlo estudiado.

Aparentemente estas hepatitis son causados por un virus de la Influenza tipo 40 o 42 y han tenido hasta un 60 o 70 por ciento de relación con casos de COVID".

El secretario agregó que en la reunión del Subcomité Técnico de Salud del próximo lunes, preparará el tema a fondo en apego a la información que hay en la literatura mundial. Bernal Gómez dijo que hasta ahora no hay relación de la hepatitis infantil aguda con la vacunación contra la COVID-19, pero sí con la enfermedad.

A nivel mundial, la OMS explica que, los casos reportados se refieren a niños con una hepatitis aguda grave donde no se identificaron las hepatitis A, B, C, D o E.

Además, agregan que la hepatitis aguda tiene diferentes síntomas: gastrointestinales, como diarrea o vómito, fiebre y dolor muscular, pero lo más característico es la ictericia, una coloración amarilla de la piel y los ojos.

El pasado 3 de mayo, la propia Organización Mundial de la Salud dio a conocer que con base en la información actual, la mayoría de los niños afectados no recibió la vacuna contra la COVID-19, por lo que se descartaba que los casos estuvieran relacionados con la vacunación.

En algunos casos se detectó la presencia del virus SARS-CoV-2, pero se dijo que esa era una línea de investigación además de otras, como la del adenovirus.

EN DURANGO

El estado de Durango registra al momento solo un caso sospechoso de hepatitis aguda infantil en un menor de 13 años de edad. Se esperan los resultados para confirmar o descartar el caso.

El secretario de Salud Estatal, Sergio González Romero, informó que se trata de un menor que se encuentra en el Hospital Materno Infantil de la capital, de quién se esperan los resultados por parte del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica (INDRE), a donde se envió una muestra.

Aunque el secretario adelantó que le fueron practicadas las pruebas sobre Hepatitis A, B y C, las cuales resultaron negativas, por lo que confía en que también será negativo para la nueva variante. El secretario llamó a no alertarse y solo mantener las medidas de higiene necesarias como el correcto lavado de manos y el correcto manejo de los alimentos.

"Se están haciendo las investigaciones en el INDRE para ver si es el adenovirus 41, vamos a esperar, pero indicar que no corresponde a este proceso. No hay que tener ese pánico que se tiene", pidió el secretario.

Mencionó también que la enfermedad está relacionada con el COVID-19, sin embargo dijo que hay que esperar.

"Mucho se ha dicho que pudiera estar en relación a la COVID-19, vamos a esperar todos los protocolos de investigación que se están llevando a cabo y lo más importante, seguir con las medida de higiene necesarias", insistió.