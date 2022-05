Revela Matías que el baile del 'Vuoso Polar' nació en el vestuario de Santos

Como dijo Moises Muñoz, es una lástima que en el tiempo en que Matías hizo el baile del “Vuoso Polar” no existiera Tik Tok o Instagram, ya que seguramente se hubiera hecho viral.

El exjugador de Santos Laguna, contó por primera vez cómo nació el famoso baile que en la Comarca Lagunera se volvió un “boom”.

“Nació en el vestuario. ¿Viste que me gustaba hacer pendejada y media? (le dice a Moisés Muñoz) Y un día estábamos así, me imagino que antes de bañarnos, en calzoncillos bailando, y esto y lo otro, y no sé quién me dijo ‘¿por qué no lo hacemos mañana en un gol?’ y quedó y le pusieron la canción esa, del oso polar, y fue justo en ese torneo que salimos campeones y la gente lo agarró de moda y después terminando ibas a los antros y te lo ponían”, dijo para el programa Tiro Libre de TUDN.

VER MÁS Nery Castillo era un fenómeno, pero no sé qué le pasó: Matías Vuoso

“¡Esta madre se vuelve viral, ehh!”, expresó el exportero del Club América, ahora conductor de deportes de dicho canal.

“Yo creo que con los teléfonos antes se hubieran acabado varias carreras”, dijo el exsantista quien además expresó que en aquellos años, cuando fue campeón en el 2008, jugó con el mejor equipo que le pudo tocar.

“Estaba el Guty Estrada, Oswaldo, Tano Ortiz, Rafael Figueroa, Edgar Castillo, Paco Torres, Hacha, Chucho Benítez, Oribe”, mencionó Vuoso sobre el plantel que levantó el título del Clausura 2008.