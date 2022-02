Reunión de coordinación metropolitana en La Laguna será la próxima semana

Será la próxima semana cuando pueda concretarse la primera reunión de coordinación metropolitana entre los alcaldes de La Laguna de Coahuila y Durango, así lo informó este jueves Román Alberto Cepeda, alcalde de Torreón.

El mandatario se refirió al acuerdo que se aprobó ayer miércoles en la Cuarta Sesión Ordinaria de Cabildo, mismo en el que se otorgan facultades a la autoridad local para celebrar acuerdos de coordinación metropolitana y con municipios de la región lagunera, no solamente de Coahuila, sino también del estado de Durango.

Al respecto, Cepeda señaló que más allá de establecer lazos de comunicación y de cordialidad, se busca aterrizar compromisos concretos en el corto plazo, especialmente los que tienen que ver con el ordenamiento social, la gobernabilidad en general y situaciones de seguridad pública que invariablemente impactan a toda la región.

Alcalde de Torreón señala la necesidad de 'coordinar esfuerzos' a favor de la región

"Todavía no tenemos la primer reunión, vamos a tener la primer reunión creo justo la próxima semana, en donde podemos conjuntar y poner cosas en la mesa, yo insisto, esto no puede ser solamente un acto de una buena voluntad, tenemos que ponerle temas claros y acuerdos claros que sean resolutivos, no de buenas intenciones, es complejo el tema de las decisiones porque vas a dos estados, pero si tomamos acuerdos y los hacemos políticas públicas, puede haber sanciones", señaló el alcalde de Torreón.

Semanas atrás, el mismo alcalde anunció que se retomaría la iniciativa de concretar una reunión entre alcaldes de la Zona Metropolitana de La Laguna, esto con el objetivo de tomar finalmente algunos acuerdos respecto a la seguridad pública, al ordenamiento social, así como de la reactivación económica entre otros temas.

Ya en 2019 su antecesor, Jorge Zermeño, había adelantado dicha propuesta ante medios de comunicación, aunque debido a diversos factores nunca se pudo llevar a cabo el encuentro y con el formato original que se había planteado.