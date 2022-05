Reunión con Américo Villarreal en Senado no fue proselitismo: Ricardo Monreal

El coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal Ávila, negó que las instalaciones de la Cámara Alta se hayan usado para armar actos proselitistas en respaldo a los candidatos de su partido a las gubernaturas.

En entrevista, aseguró que el evento del lunes pasado con el aspirante a la gubernatura de Tamaulipas, Américo Villarreal, fue para conocer una denuncia que presentó el candidato, quien es senador con licencia, por presuntas detenciones arbitrarias, persecución y órdenes de aprehensión en esa entidad.

-

Ricardo Monreal precisó que para este acto no hubo convocatoria previa ni pública e insistió en que solo se escuchó la denuncia de "un senador contra un gobierno".

"No se destinó ningún recurso público… No se llamó a promoción del voto… En el Senado todos hacen política. Hasta VOX ha estado haciendo política. (…) Pero no se refirió a nada de eso, hay una denuncia legal sobre un gobierno que está actuando arbitrariamente. No hay ningún recurso desviado, no hay ningún asunto que viole la ley. Hay precedente de otros eventos que han estado aquí de otros partidos".

El político zacatecano señaló que serán las autoridades electorales las que definan si los senadores de Morena incurrieron o no en violaciones a la Ley Electoral por este evento.

Yo asumo mis gastos cuando visito a candidatos de Morena: Monreal

Por otra parte, aseguró que él asume sus gastos cuando acude o acompaña a los candidatos a puestos de elección popular.

"No hay un solo boleto, una sola cuenta o un solo recibo que haya pagado el Senado, yo asumo mis propios gastos, pueden preguntar a Transparencia", destacó.

El senador aclaró que los recursos que usa para dicho fin no pertenecen al Grupo Parlamentario, sino que salen de su propia dieta; "no hay un solo cinco que se haya desviado para asuntos de campaña electoral".

Respecto a las quejas ante el Instituto Nacional Electoral, en contra de algunos funcionarios federales y gobernadores que apoyan las campañas electorales, afirmó que los senadores de todos los partidos han acudido a todos los lugares porque están en receso, y la ley lo permite.

"Durante toda la vida el legislador ha tenido esa flexibilidad, siempre, de todos los partidos; pero en todo caso, que la autoridad resuelva", apuntó el coordinador de Grupo Parlamentario de Morena, al afirmar que "nos sometemos a la ley, sin distingo".