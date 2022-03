Restos exhumados de Lerdo serán enviados a Durango capital para su identificación

Los restos que sean exhumados del panteón de Lerdo, donde se pretende trabajar de forma coordinada con grupo Vida, serán enviados al cementerio forense de Durango capital, proyecto que avanza en el estado para la identificación de cuerpos, con apoyo de las muestras de ADN que se tienen de familiares de personas desaparecidas.

Guadalupe Delgado, miembro y representante del grupo Vida (Víctimas por sus Derechos en Acción) en La Laguna de Durango, informó que en su encuentro con el recién nombrado Fiscal General del Estado, Daniel Rocha Romo, el pasado martes en la capital, ese fue uno de los temas principales que se abordó con una comisión de familiares de personas desaparecidas.

"Fuimos a conocer el lugar que donó el gobierno actual para el panteón forense, fue el tema principal, el proyecto que tienen ellos es muy bueno, ahorita nada más está lo que es el terreno, de ahí nos explicaron qué es lo que se va a edificar", comentó la vocera de la agrupación en La Laguna de Durango.

Delgado comentó que si bien se había avanzado en el tema de la exhumación de esos cuerpos, la pandemia del COVID-19 retrasó los planes.

Será en el panteón municipal de Lerdo en donde se realicen las exhumaciones, sin embargo será una vez que se hayan celebrado las elecciones del 5 de junio, en las que se habrá de renovar la gubernatura del Estado, así como los 39 municipios.

"Para nosotros como víctimas, obvio es un retraso, pero respetamos", recalcó la vocera.

TAMBIÉN LEE En marcha, plan emergente en ejido Patrocinio

Activan acciones a corto plazo para recuperar material biológico de fosas clandestinas

Delgado detalló que en el panteón forense, se extraerá el ADN para después cotejarlo con la base de datos que cuenta la Fiscalía, de aquellas muestras que se han tomado de colectivos y de personas que no forman parte de ninguno, pero que tienen a un familiar desaparecido.

SIN OPERAR

Otro de los pendientes que se abordaron con el nuevo fiscal, fue el que la Unidad Especializada en Delitos de Búsqueda de Personas del municipio de Gómez Palacio, se encuentra "abandonada".

Si bien, el inmueble fue "inaugurado" por las autoridades estatales encabezadas por el gobernador José Rosas Aispuro y la entonces fiscal Ruth Medina, el pasado 26 de noviembre del 2021, ésta nunca operó como tal.

"La unidad de desaparecidos está sin funcionar y ese fue otro tema, el fiscal no sabía que estaba abandonada, él inmediatamente en ese momento dio órdenes de que se checara por qué no estaba funcionando, entonces habló y van a investigar cuáles son las causas del por qué no se está trabajando", comentó Lupita Delgado.

Aunque no se estableció una fecha, el funcionario se comprometió con el colectivo, a realizar una revisión de las carpetas, trabajo que se realizará una vez que se eche a andar la Unidad Especializada, la cual se localiza en calle Abelardo Rodríguez número 525, en la colonia 5 de Mayo de Gómez Palacio.

El inmueble prometía contar con áreas como: Trabajo social; Peritos de campo; Defensoría pública; Ministerio público; Administrativo colaboraciones; Policía investigadora de delitos; Asesor jurídico; Atención a víctimas; Psicólogo; y Perito médico, sin embargo aún no se activa el servicio en el lugar.

Encuentro

Reciben a grupo Vida en Fiscalía General del Estado:

* El nuevo fiscal anunció que ya se cuenta con el terreno que se convertirá en un Panteón Forense.

* Será hasta después de la jornada electoral del 5 de junio, que se realicen las exhumaciones de los cuerpos no identificados del panteón de Lerdo.

* El colectivo denunció al funcionario, que la Unidad de Desaparecidos solo fue inaugurada, pero jamás se puso en funcionamiento.

* La próxima revisión de casos se realizará en dicha Unidad, aunque no se estableció una fecha para hacerlo.