Responde 'Mudo' Aguirre a las críticas por falta de resultados en Santos Laguna

Eduardo Aguirre no se desentiende de las críticas para él y su equipo Santos Laguna, por la falta de resultados en el arranque del Clausura 2022.

'Uno lo entiende, me tocó ser aficionado de Santos, cuando no iba bien me molestaba, pero es normal" indicó el "Mudo" este miércoles y agregó "entiendo su frustración y enojo, pero daremos todo lo mejor para poder revertir la situación".

Y en el aspecto individual comentó "En lo personal me duele bastante no poder anotar un gol, no ganar en casa, incluso más que los aficionados, pero son cosas de futbol y sé que lo mejor está por venir".

(FOTO: CORTESÍA)

Respecto al sistema de juego de Pedro Caixinha apuntó "Nos estamos adaptando muy bien, sabemos que fue una pretemporada corta, como pasa en diciembre, pero vendrán buenas cosas con Pedro, es un gran técnico y persona, sé que tarde o temprano se darán los resultados".