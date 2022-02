Rescatan a menor de ser secuestrado; fue contactado través de videojuego Free Fire

Un menor de edad originario de Tlaxiaco, fue rescatado en la ciudad de Oaxaca, luego de que se le reportó como no localizado este fin de semana, por lo que se comenzó con su búsqueda. De acuerdo con la información preliminar, el infante fue víctima de un "intento" de secuestro a través de personas contactadas por el videojuego "Free Fire", mediante WhatsApp.

El niño, de 12 años, fue abordado por un taxista en la ciudad de Oaxaca, el mismo que le hizo el viaje de Tlaxiaco a la capital. Esto luego de que el conductor se diera cuenta del reporte de búsqueda. Enseguida dio aviso a la Policía Vial Estatal, cuyos elementos mantuvieron en resguardó al infante, para ser entregado a sus padres.

"Mi esposa y yo pensamos que solo iría a la papelería, porque ese día contactamos a su maestra y nos dijo que no había entregado sus tareas, por lo que, le llamamos la atención. Y nos contestó que no lo regañáramos más, que él haría sus tareas. Minutos después salió de la casa y por eso pensamos que iría a la papelería, pero ya no regresó fue que comenzamos a buscarlo", narró el padre del menor.

El padre del niño, de quien se omite su identidad por seguridad, explicó, que al no saber del pequeño, comenzó a buscar en su dormitorio pistas que ayudaran a entender su ausencia de casa. En la indagación, localizó una charla con otra supuesta menor de edad contactada a través del videojuego "Free Fire", mediante la aplicación de WhatsApp.

"Cuando comenzamos a buscar, su número de WhatsApp estaba vinculado con el de la computadora donde juega, nos dimos cuenta que tenía una conversación con una menor de edad que supuestamente lo esperaría en Ixtapaluca, Estado de México el día martes 15 de febrero. Además, encontramos sus tarjetas de compras de videojuegos", detalló el padre en entrevista.

El pequeño salió de su domicilio cerca de las 18:00 horas de este domingo, dejando una nota a sus padres: "Perdón mamá por ser un mal hijo lo siento mucho pero nunca entregue ni una tarea, te quiero mucha mamita adiós siempre los querré".

Fue cerca de las 21 horas, que los padres emprendieron la búsqueda. Durante la noche, el pequeño se hospedó en un hotel en Tlaxiaco.

Según los reportes de los propios taxistas, este lunes alrededor de las 7 de la mañana, el infante abordó un taxi para la ciudad de Oaxaca.

La Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO) confirmó el rescate y aseguramiento de menor de edad e informó que ya se cuenta con una investigación abierta por el caso, pues el menor escapó de casa porque tuvo contacto con una persona de la Ciudad de México que fue quien lo citó en el Edomex.

El pasado 10 de octubre, cinco menores de edad que se mantenían en calidad de secuestrados fueron rescatados por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), adscritos a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) en Santa Lucía del Camino, municipio conurbado de la ciudad de Oaxaca.

Según la denuncia de los familiares, los jóvenes fueron retenidos y obligados a subir por la fuerza a un vehículo en el crucero vial de Tlacolula de Matamoros, municipio de los Valles Centrales ubicado a 30 minutos de la capital oaxaqueña.

En los reportes, testigos señalaron que, las cinco víctimas fueron contactadas a través del videojuego "Free Fire", mediante un grupo de WhatsApp, en donde presuntamente se les ofreció trabajar para el Cartel del Golfo del Noreste, "ya que les gustaban mucho las armas, y que ganarían mucho dinero".