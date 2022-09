Resalta Canirac demora en trámite

Con toda la papelería en orden, un trámite de licencia de funcionamiento no debiera tomar más de dos o tres meses, pero en Torreón es el doble, a veces se demoran hasta seis meses.

Guillermo Martínez Ávila, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), dijo que, si bien es cierto se han anunciado muchas inversiones de otros países, lo que es muy positivo para la región, lo que las empresas locales han solicitado desde siempre, es la tramitología simple para facilitar los permisos.

"Hay veces en que son trámites demasiado largos, como el Plan de Contingencia, que lo genera Protección Civil, puede durar hasta seis meses sin haberse cumplido", comentó, "tenemos mucha gente que tiene intención de poner un restaurante, pero esto causa cierto impedimento".

Señaló que el uso de suelo es el primer paso con el que se topan y que les puede causar demora.

"Traemos arriba de cinco meses en la tramitología, pero creo que ahorita hay las voluntades de parte del Municipio y de la Dirección de Desarrollo Económico", expuso.

'TALÓN DE AQUILES'

En reunión con empresarios, Kena Yáñez Martínez, directora de Desarrollo Económico en el Ayuntamiento de Torreón, dijo que el "talón de Aquiles" en esta área era la tramitología para las licencias de funcionamiento.

"Yo creo que había un área muy gris en ese sentido", comentó, "a mí no me toca juzgar el pasado, lo que me toca es construir el futuro y lo que estamos haciendo es construir con total transparencia, que los empresarios tengan las mejores condiciones para operar y crecer en Torreón".

La funcionaria dijo que se tuvo una campaña para que no se recurra a los "coyotes" o gestores, pues no son necesarios y que se cuenta con un área de Gestión Empresarial con la finalidad de apoyar a este sector con trámite expeditos, no obstante, indicó que el reto es que, para otorgar la licencia, tiene que haber permisos previos y títulos de propiedad en orden.

"Si esos papeles están en orden, la licencia sale rápido, si esos papeles no están en orden, entonces hay que apoyarlos a ponerlos en orden y eso puede tardar más, pero no es que la licencia tarde, es la papelería que traían", comentó.

Señaló que se ha buscado aplicar sanciones a los "coyotes" pero se revisa el tema legal al respecto.