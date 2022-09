Reportan que el exgobernador Rubén Moreira enfrenta al cáncer

Esta noche se reportó que el exgobernador de Coahuila, Rubén Moreira, padece cáncer.

De acuerdo al diario Reforma, el actual coordinador de los legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) enfrenta cáncer de próstata, por segunda ocasión.

El priista sufrió la enfermedad en 2010.

Durante su mandato y luego de ser operado por otros padecimientos, se manejó la posibilidad de que se retirara de sus funciones.

AMPLIACIÓN HASTA 2028 DE OPERACIONES DE FUERZAS ARMADAS EN MÉXICO

Ayer jueves, Moreira exhortó a los gobernadores y alcaldes del país para que "asuman su responsabilidad que hoy no la están asumiendo" y se pronuncien respecto a la reforma que busca ampliar hasta 2028 a las fuerzas armadas en labores de seguridad.

En entrevista en la sede del Senado, donde se reunió con senadores del PRI, dijo que no busca convencerlos de la iniciativa de la diputada Yolanda de la Torre, ya que sólo les expondrá sus argumentos sobre la necesidad de avalar esta reforma.

Dijo que es penoso ver a los gobernadores de Jalisco, Guanajuato o alcaldes como el de Guadalajara diciendo que no tienen fuerza, que no tienen policía civil para enfrentar a la delincuencia, cuando los homicidios son del fuero común.