Reportan muerte de la 'influencer' Violeta Marujoz

Durante las primeras horas de este viernes se dio a conocer en redes sociales el fallecimiento de la 'influencer' potosina Violeta Marujoz.

De acuerdo a los primeros reportes en redes sociales, Marujoz de 26 años fue encontrada sin vida, aunque hasta el momento se desconocen detalles sobre su deceso.

La 'influencer' que pertenecía a la comunidad LGBT, se hizo conocida en 2015 gracias a sus videos de comedia que eran protagonizados por su personaje, 'la mamá de Britany'.

Contaba con más de un millón de seguidores en TikTok y más de 700 mil suscriptores en su canal en YouTube.

"Me cuesta muchísimo aceptar que te marchaste, me enseñaste muchísimo , me quedare por siempre con el recuerdo de tu risa", comentó Choche, amigo de la 'influencer'.