Renuncia diputado al PRI, ahora será independiente

Shamir Fernández Hernández, diputado federal por el distrito VI de Coahuila, renunció al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y anunció que ahora será independiente.

Cuestionado respecto a si se cambiará a Morena, el legislador dijo que no tiene ninguna propuesta pero no descartó que esperará las mejores alternativas que se puedan presentar. Dijo que estos cambios de partido son temas relativos a la democracia que se vive en cualquier país y que su salida no está relacionada con el proceso electoral que viene para Coahuila el próximo año.

Aseguró que su trayectoria política siempre ha sido ayudar a la gente y que si algún partido político tiene esas mismas características, entonces se sumaría, pero insistió en que tiene más de 15 años en la política y que "no es de ahorita que ayude a la gente".

Consideró que su salida se da en el momento adecuado, pues indicó que se requiere sacar adelante al país y que el proyecto del PRI no es firme, lo que ha afectado mucho a este partido.

Fernández Hernández dijo que no concuerda con muchas decisiones de la dirigencia nacional y está en desacuerdo con lo que ocurre al interior del tricolor. Opinó que ha sido el momento más difícil que ha tenido el PRI en muchos años porque la dirigencia no ha hecho las cosas como deben de ser.

Consideró que se han tenido muchos dirigentes y que han hecho su labor, pero hoy no se abona a la confiabilidad del ciudadano, incluso tampoco del militante.

El diputado federal de Torreón dijo que el PRI requiere hacer mucho trabajo para escuchar a la ciudadanía, a fin de recuperar la presidencia, pero consideró que no será así.

Como legislador de oposición, Fernández Hernández votó en contra de la reforma eléctrica y recientemente, en Torreón, declaró que la reforma electoral en la iniciativa que envió el presidente de la República no debía pasar, pues expuso que se requiere proteger al Instituto Nacional Electoral (INE).