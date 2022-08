Renuncia de José Sarukhán desmantela más a la Conabio

Después de permanecer durante 30 años en la Comisión Nacional para el Uso y el Conocimiento de la Biodiversidad (Conabio), José Sarukhán dejó el jueves la Coordinación Nacional y se reincorporó al Instituto de Ecología de la UNAM.

A través de una carta titulada "Fin de Ciclo", enviada a su equipo de trabajo, el biólogo afirmó que su renuncia se debe a diferencias con María Luisa Albores González, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

El desacuerdo surgió porque Albores impuso a Daniel Quezada Daniel como secretario ejecutivo de la Conabio, ignorando así las propuestas que había realizado para ese puesto el exrector de la UNAM y Premio Nacional de Ciencias de 1990.

La carrera de Quezada Daniel es breve en la academia y amplia en la actividad política. Fue líder de la juventud perredista y después militante activo de Morena en Tizayuca, Hidalgo.

Ahora, la comunidad científica reaccionó con sorpresa. Calificaron de lamentable la renuncia de Sarukhán. El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) se pronunció en redes sociales: "El CEMDA despide con admiración y reconocemos la labor del Dr. Sarukhán por su compromiso y pasión para la protección y conservación de la biodiversidad en el planeta, al frente de la Conabio".

Por su parte, la doctora en investigación biomédica de la UNAM, Brenda Valderrama, comentó que se están debilitando a las instituciones al imponer lideres que son fieles al partido que tiene el poder en el país. "Nos estamos quedando sin lideres que puedan tomar decisiones acertadas, basadas en evidencia, en datos; considero que el doctor Sarukhán resistió bastante, atravesó situaciones adversas y decidió ya no resistir. Deja a la biodiversidad mexicana con un enorme hoyo".

Asimismo, Valderrama comentó que la situación es preocupante debido a que Daniel Quezada es una persona que no cuenta con la experiencia necesaria para fungir como secretario ejecutivo de la Conabio. "Albores presenta a Quezada como un académico, pero no perdamos de vista que es una persona muy joven que se ha desarrollado en un ámbito que no tiene nada que ver con el tema de la biodiversidad, es urbanista, hay cientos de académicos con la experiencia necesaria para ese puesto, incluso que son afines al régimen", manifestó.

Para David Romero, investigador del Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM, lo sucedido es la culminación de un proceso de desmantelamiento de la Conabio para dirigir sus actividades a intereses gubernamentales. "Estamos viendo una degradación en la capacidad de acción en la Conabio, una dificultad para su financiamiento; es un mensaje muy desafortunado por parte del gobierno y plantea la interrogante de si esta comisión seguirá con su trabajo académico de excelencia, trabajo que fue posible gracias al doctor José Saruhkán; también hay que notar el silencio por parte Álvarez-Buylla en este proceso", comentó.