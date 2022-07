Renuncia de jefe de Comunicación Social de Torreón no fue por omisión: alcalde

El alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, confirmó este lunes la llegada del nuevo jefe de Comunicación Social, Luis Rayas, al mismo tiempo expresó que la salida del anterior responsable del área, Guillermo Sariñana, no fue por alguna omisión en su labor, sino por una oportunidad laboral que se le presentó fuera de la región.

De la misma manera, el alcalde Cepeda dejó en claro que todas y todos los funcionarios se mantienen en constante evaluación, por lo que en ningún caso se tiene asegurado un puesto.

"Queda Luis Rayas en su lugar, atendiendo el área de Comunicación Social, no hay cambios, yo menciono que siempre estamos susceptibles a cambios porque debemos de ser mejores, debemos de estar muy atentos, puede darse un cambio de uno a otro momento, no por una omisión o por cualquier otra cosa, sino por un tema del propio avanzar de la administración. Este cambio obedece no a un tema del orden en lo particular, sino de una oportunidad que se le presenta al anterior director de Comunicación y pues, la llegada de un buen amigo también ".

Cepeda González afirmó que el cambio en Comunicación Social se hizo oficial durante el fin de semana pasado, aunque en todo caso Luis Rayas se mantiene dando seguimiento a un proceso de entrega-recepción cómo en cualquier área de la administración pública.

"Está atendiendo lo que tiene que ver con la entrega-recepción... Hasta ahorita ninguno, ninguno (cambio), pero no se descarta ninguno, hay que estar atentos porque bueno, como yo lo comentaba, alguien puede tener un proyecto personal o algún tema también de una omisión o de un tema que obedezca a otro orden".

El alcalde de Torreón fue enfático en que su nuevo jefe de Comunicación Social, Luis Rayas, tendrá la encomienda de transmitir efectivamente a la ciudadanía el trabajo realizado en las diversas áreas de la administración, además de afinar la estrategia con los diversos medios de comunicación, de quienes dijo que son "claves" para dar a conocer todo lo relacionado con su gobierno.

"Hacer su chamba de Comunicación Social, hacer su tarea, hacer la tarea que le corresponde a cualquier director de Comunicación Social, esa es la principal consigna, nosotros hacemos el trabajo y comunicarlo, transmitirlo a la ciudadanía, respetando siempre las opiniones de los medios de comunicación pues es importante para nosotros, los medios son fundamentales para nosotros transmitir la tarea que estamos haciendo", señaló Cepeda González.