Remmy Valenzuela presenta su nuevo disco titulado En Vivo Desde el rancho

Cantante, acordeonista y compositor de música regional mexicana, Remmy Valenzuela, se encuentra de estreno el día de hoy con, En Vivo Desde el Rancho, el cual fue grabado desde Guasave, Sinaloa, acompañado de sus músicos y su inseparable acordeón.

Que no me faltes tú, La novena maravilla, Ya te vi, Invéntame, No me queda más”, “Carita linda/ Gracias a Dios vuelvo a agarrar la peda otra vez”, Te amo, No se ha dado cuenta, Con toda el alma y un popurrí de Bobby Pulido con las canciones “Murió de Amor/ Desvelado/ Otra Vez”, son las "tracks" de la placa.

El primer sencillo de esta producción es el tema, La novena maravilla, canción de desamor y que Remmy espera sea del agrado de los fans del “Príncipe del Acordeón”.

Cada una de estas canciones cuenta con su propio videoclip grabado totalmente en vivo, los cuales ya se pueden disfrutar desde el canal oficial de YouTube del cantante.

Con una gran trayectoria en la industria musical, millones de "views" en sus videos musicales, varias nominaciones en las mejores premiaciones, Remmy Valenzuela sigue buscando que sus canciones dejen una gran huella en la música regional mexicana y con este lanzamiento, no será la excepción, pues viene muy bien preparado y detallado para que su público disfrute de un material de alta calidad.

A la par de este estreno, Remmy Valenzuela estará teniendo varias presentaciones más por México el próximo año, trabajando día a día para que su música siga posicionada entre las favoritas del público.