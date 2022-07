Relleno sanitario metropolitano es una 'posibilidad', admite alcalde de Torreón

El alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, admitió que el contar con un relleno sanitario "sustentable" y de uso metropolitano es una posibilidad, esto ante la conclusión del contrato entre la empresa PASA y el Municipio de Matamoros en diciembre próximo, que dejaría al relleno sanitario en ese municipio bajo control precisamente de la autoridad de Matamoros, lo que obligaría a Torreón a buscar otro relleno para uso propio o bien, concretar un nuevo convenio de colaboración para la disposición final de los desechos urbanos.

Cuestionado este miércoles por El Siglo de Torreón, el mandatario aceptó que aún no han evaluado a detalle los escenarios de ese tema y de cara a diciembre, cuando el relleno sanitario de Matamoros, utilizado también por Torreón, pasará a ser de dominio de ese municipio vecino y se tenga la necesidad de resolver lo relacionado con la disposición final de la basura.

En ese sentido dijo que en cualquier caso se buscará concretar una solución "sustentable" y que podría pasar por lo metropolitano, considerando además el beneficio para toda la Laguna de Coahuila y no solamente de la población de Torreón.

"Yo creo que sería lo correcto, no me he sentado a ver la parte del futuro ya, que tiene que ver con el tiradero de basura, creo que tiene que ver con un tema sustentable, sí creo y comparto la idea de que todo lo que podamos pensar de manera metropolitana, particularmente los municipios de la Laguna de Coahuila, es importante, y creo que hacerlo de manera o considerar la sustentabilidad de estos proyectos es importante, ya ningún proyecto del orden económico o de limpieza, cualquier orden, podemos dejar de lado la sustentabilidad, yo creo que hay que analizarlo de fondo, porque al final en el futuro inmediato lo vamos a ocupar".

De la misma forma el alcalde Cepeda se refirió al acuerdo propio que tiene el Municipio de Torreón con la empresa PASA, el cual está siendo revisado en cuestión de tarifas por una Comisión del Congreso del Estado y, hasta este miércoles, no reportaba ningún avance en concreto.

El mandatario recordó que ese asunto fue remitido precisamente al Congreso del Estado debido a las altas pretensiones de PASA en tema de la tarifa, aunque descartó que la intención sea de descartar como tal el contrato de colaboración, en su lugar señaló que se busca conseguir una tarifa "adecuada" y que no afecte al erario público.

"Es revisar el contrato a fondo, pero particularmente de algo, no pretendemos otra cosa más que el servicio que se presta revisarlo de manera puntual, que lo que se esté haciendo verdaderamente se esté haciendo, se esté haciendo bien y se esté pagando lo justo... La idea es que Torreón siga limpio, que lo sigamos manteniendo, que vayamos en aumento, pero que no nos cueste más a los torreonenses, en esa parte nada más hay un común denominador en esta observación de PASA, que es objetividad y que tiene que ver con eficiencia", dijo Cepeda González.

Cabe recordar que durante el primer trimestre de este 2022 la empresa PASA solicitó al Municipio de Torreón ajustar sus tarifas por encima de los 20 millones de pesos mensuales, lo que fue rechazado por el Ayuntamiento y turnado para su resolución en una Comisión especial dentro del Congreso del Estado, misma que se creó en mayo pasado.