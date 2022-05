Reino Unido solicita que no se consoliden avances de Rusia en Ucrania

El secretario de Estado de las Fuerzas Armadas del Reino Unido, James Heappey, defendió este jueves la importancia de no permitir a Rusia consolidar los avances territoriales que haya podido conseguir durante su invasión de Ucrania y que no se congele el conflicto.

“Si creemos en un sistema internacional basado en normas, simplemente no podemos situarnos en una posición, tras meses de combate, en la que busquemos congelar el conflicto y solidificar los avances territoriales que haya logrado el agresor”, indicó Heappey durante la primera reunión de la asamblea parlamentaria entre la Unión Europea y el Reino Unido.

El responsable británico pasó revista a la cooperación entre las dos partes y destacó el papel de la OTAN como la organización que garantiza la seguridad euro-atlántica sin menoscabar las “oportunidades” en las que la UE puede tener un “papel militar”, con “potencial” en Libia o el Cuerno de África.

TAMBIÉN LEE Unicef explica el gran coste de la guerra en los niños ucranianos

En el último mes se ha verificado la muerte violenta de casi cien niños

Pero, en particular, puso de relieve cómo “el catastrófico error de cálculo” del presidente ruso, Vladímir Putin, ha “revitalizado increíblemente la Alianza Atlántica”.

“La unidad de la comunidad internacional ha sido bastante sorprendente para el presidente Putin”, comentó, y enumeró entre sus “errores” que “pensó que Ucrania no lucharía, que él mismo era un genio militar que sabía más que sus generales, que Rusia no podía perder y que Occidente no encontraría un consenso”.

“Se equivocaba de manera catastrófica en su perspectiva”, dijo, ya que Occidente “respondió con rapidez” con regímenes de sanciones, con apoyo militar a Ucrania, con la condena internacional y aislamiento diplomático de Rusia.

“Colectivamente, como miembros de la OTAN, de la UE, de la comunidad internacional o de una red de países libres en todo el mundo, hemos logrado situar rápidamente a Ucrania en una situación en la que puede infligir a Rusia una derrota”, opinó Heappey.

El secretario británico también lamentó que, antes de producirse la invasión, su país tuviera dificultades para que en algunas capitales europeas “creyeran” la información de inteligencia, junto con Estados Unidos, que poseían sobre la inminencia del ataque.

TAMBIÉN LEE Rusia corta el suministro de gas a Europa por medio de Polonia

Gazprom impuso una prohibición de transacciones y pagos a favor de personas sujetas a sanciones

“Tiene que haber algún vehículo a través del cual podamos mostrarnos unos a otros lo que sabemos”, solicitó.

Por su parte, el secretario general del Servicio Europeo de Acción Exterior, Stefan Sannino, indicó que la UE mantiene en lo alto de su agenda la asistencia militar a Ucrania.

“Para la UE, financiar el suministro de armas a un país tercero, está lejos de venir dado”, dijo Sannino en referencia a las dificultades que han debido superar los Veintisiete para tomar esa decisión.

El político italiano se refirió también al sexto paquete de sanciones que la UE está preparando contra Rusia por la invasión de Ucrania, y a las sensibilidades que está despertando la propuesta de vetar las importaciones de petróleo ruso entre algunos Estados miembros del este, como Hungría o Eslovaquia.

En la cumbre que celebrarán a finales de mes en Bruselas los jefes de Estado y de Gobierno de la UE se abordará una estrategia general sobre la dependencia que tiene Europa del gas y petróleo rusos, apuntó.