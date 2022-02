Reino Unido afirma que Rusia le aseguró que no invadirá Ucrania

El ministro británico de Defensa, Ben Wallace, afirmó hoy que el Gobierno ruso, a través del ministro de Defensa, Serguéi Shoigú, y el jefe del Estado Mayor ruso, Valeri Gerásimov, le ha asegurado que Rusia no invadirá Ucrania.

"Hemos escuchado las aserciones por parte del señor Shoigú y el general Gerásimov de que no invadirían Ucrania", señaló en una rueda de prensa en la embajada del Reino Unido en Rusia.

Wallace, que describió su reunión con su homólogo ruso de "constructiva y franca", instó ante la cúpula militar de Rusia "al diálogo como vía para resolver cualquier inquietud el Gobierno ruso pudiera tener".

"Dejé claro las consecuencias trágicas que cualquier invasión de Ucrania tendría para todas las personas, tanto ucranianas como rusas, y la seguridad de Europa", recalcó Wallace.

El titular británico de Defensa señaló que el hecho de que Rusia haya desplegado más de 100,000 soldados en la frontera con Ucrania y esté llevando a cabo ejercicios militares junto a Bielorrusia a pocos kilómetros de Kiev permitiría obviamente a Moscú atacar "en cualquier momento" al país vecino.

"Obviamente esta magnitud de fuerzas les da la capacidad para efectuar un amplio rango de acciones, incluida una invasión de un país vecino en cualquier momento", recalcó Wallace.

"Quizás por el estado de preparación para el combate que tienen ahora mismo por los ejercicios activos en Bielorrusia, por supuesto es una opción que esas fuerzas tienen", la de invadir Ucrania desde la frontera sur bielorrusa, sostuvo.

"Dejamos muy claro en la OTAN que una invasión tendría consecuencias trágicas y yo estoy aquí por ejemplo para buscar una vía para desescalar esta tensión", indicó.

"Escuché claramente del Gobierno ruso que no tienen intención de invadir Ucrania y también he escuchado algunas de sus preocupaciones" dijo.

"Nosotros pensamos, como indica la respuesta de la OTAN a Rusia a su propuesta de un tratado (sobre garantías de seguridad) de diciembre pasado, que se pueden solucionar estas inquietudes a través de una serie de medidas", indicó.

Según el ministro de Defensa, se trataría de "medidas de confianza, una mejor transparencia, inspecciones, la continuación de tratados existentes", pero "dejando claro que existe un derecho inherente de todas las partes a la seguridad y a poder elegir libremente sus alianzas".

Wallace transmitió a Shoigú además de nuevo que la Alianza Atlántica es una organización defensiva y no quiere atacar a nadie, ante la exigencia de Rusia de que la organización no se expanda más hacia el este y no se emplace armamento ofensivo cerca de sus fronteras.

El ministro británico, que señaló que las relaciones con Rusia están al nivel del 0 %, recalcó que ahora mismo, "con 100,000 solados en estado de preparación de combate en la frontera de otro país, es extremadamente importante que no haya errores de cálculo o escaladas".

"Solo a través de una relación y la capacidad de hablar en tiempos difíciles podemos allanar el camino a medidas de desescalada", recalcó.

Wallace asimismo aseguró que ambas partes coincidieron en que la implementación de los Acuerdos de Minsk para la paz en el este de Ucrania "son un claro camino hacia adelante".