Regulariza UAdeC a 250 trabajadores

Derivado de una observación que les hizo a principios de este 2022 la Auditoría Superior del Estado, la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) regularizó a unos 250 trabajadores, en su mayoría docentes que tenían doble plaza de tiempo completo.

En todos estos casos, había incompatibilidad horaria, es decir, estaban desempeñando sus actividades académicas en la máxima casa de estudios, a la vez que desarrollaban otro cargo público remunerado que coincidía con el tiempo.

El rector de la UAdeC, Salvador Hernández Vélez, dijo que en todos estos casos, las y los trabajadores tuvieron que elegir una sola plaza entre la UAdeC, la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN), el Tecnológico de La Laguna y el Tecnológico de Saltillo. También podían trabajar diez horas clase, pero sin incompatibilidad de horarios.

"Porque les está pasando otra cosa, el SAT, a partir de este año, al que tiene doble plaza le suma los dos sueldos y sobre eso les aplica los impuestos, entonces hay gente que en los años anteriores, pues le regresaban recursos del SAT y ahora no, ahora les están cobrando, ya no les es rentable", apuntó.

Mencionó que continuarán analizando dicha situación, sobre todo de los casos de personas que están a punto de pensionarse.

En marzo de este año, Hernández Vélez indicó que las observaciones eran por dobles plazas de tiempo completo, de personal que aparece en la nómina de la UAdeC y que también laboran en otras instituciones educativas como por ejemplo la Narro, tecnológicos y los Cbtis, además del Poder Judicial, ayuntamientos, estado y federación.

Situación laboral

Evaluación.

* 'La auditoría nunca dice que un juez o que un magistrado no puede dar clases, no, no, lo que dice es que no puede tener dos tiempos completos, o sea, una plaza de magistrado y un tiempo completo en la Universidad. Si ese magistrado da nada más diez horas con nosotros o da cinco o tiene un tiempo completo con nosotros, pero tiene licencia, pues eso también es aceptado'.