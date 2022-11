Regulares, solo 30 taxis por aplicación en La Laguna

Apenas 30 conductores de unidades de taxi por aplicaciones digitales han cumplido con los requisitos correspondientes para brindar este servicio, informó el subsecretario de Transporte y Movilidad Urbana en La Laguna de Coahuila, Jesús Manuel Villalobos Amezcua. En promedio, cada mes se levantan 60 infracciones a estos vehículos.

Señaló que se mantienen los operativos tradicionales dos veces por semana, donde se revisan las licencias de conducir tipo D, que cuenten con su tarjetón de plataformas digitales y su póliza de seguro múltiple, que son de plataforma con 5 mil UMA (Unidad de Medida y Actualización), para que puedan cubrir al usuario y cumplir con algún siniestro, siendo responsables del mismo.

"Es muy triste ver los vehículos de plataforma que ni siquiera tienen lo adecuado, ni siquiera en cuanto a los años, no cumplen con los cinco años de antigüedad, te subes a un vehículo que no tiene aire acondicionado ni calefacción y ese es el servicio que ellos prometieron, un servicio plus, diferente al de taxis de arrendamiento", comentó.

"Existen algunos grupitos que no quieren, se resisten, hay una resistencia porque hay intereses de algunas personas, en esos grupos, que los tienen controlados, entonces prefieren ir a las cuotas o pagar a un grupo que supuestamente los asegura pero no es cierto, la ciudadanía está en riesgo", expuso el subsecretario de Transporte y Movilidad Urbana en la región.

Villalobos Amezcua dijo que solamente son 30 unidades las que se han registrado en este año, que cumplieron con todo, desde sus cartas de no antecedentes penales, las pólizas de seguros, el registro por cinco años, que tiene un costo de 4 mil pesos. Por el contrario, dijo que todos los vehículos que no estén registrados ante esta Subsecretaría son irregulares.

INFRACCIONES Y ASEGURAMIENTOS

Recordó que se revocó el permiso a la plataforma de Didi, por lo que ya no se pueden registrar estas unidades, entonces, la única que se ha mantenido en funciones es Uber. No obstante, indicó que se levantan, en promedio, 60 infracciones por mes a los choferes de esta plataforma por no cumplir con la totalidad de los requisitos para su operación en Coahuila.

"Los vehículos son detenidos, se llevan al corralón y se cobra la sanción correspondiente, desde 100 a 500 UMA, si se paga con anticipación son como 37 mil ó 38 mil pesos", expresó.

En lo que corresponde al Ayuntamiento de Torreón, en un día se aseguran hasta 14 unidades del servicio público, entre taxis concesionados y sobre todo, los de plataformas digitales, en los operativos de Transporte del Municipio de Torreón, al no contar con los requisitos que marca la ley para esta labor.

Según información de Rodrigo Muñoz Montejano, director de Transporte Público Municipal, no son directamente operativos dirigidos a las aplicaciones, sino a todos los vehículos del servicio público, pero se aseguran más unidades de plataforma porque, dentro de la misma revisión, se solicitan al conductor requisitos como su gafete de identificación, documento donde acrediten su registro en el padrón ante el Gobierno del estado de Coahuila y la delegación de Transporte.

Se han detectado choferes de plataformas digitales donde no coinciden los rasgos físicos con la fotografía que aparece en la aplicación. Respecto al monto de las sanciones que se aplican a los transportistas infractores, las más elevadas son las que deben pagar para recuperar sus vehículos, alrededor de 28 mil 500 pesos, si se cubre de inmediato aplica un descuento del 50 por ciento. En caso de reincidencia, la ley faculta a las autoridades para devolver la unidad asegurada a su propietario en un plazo no menor de siete días.