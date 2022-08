Regresan a comisiones dictamen sobre matrimonio igualitario en Congreso de Durango

El tema del matrimonio igualitario deberá esperar para ser votado por los legisladores del Congreso del Estado de Durango.

Y es que después de una acalorada y extensa sesión extraordinaria se acordó mandar nuevamente a Comisión de Derechos Humanos y a la Comisión de Justicia, el dictamen que ya había sido aprobado en la primera Comisión, en el que se contemplaba la modificación a los artículos 134 y 142 del Código Civil del Estado y con ello el matrimonio entre parejas del mismo sexo.

Falta de firmas y una mala redacción, fueron algunos de los factores que se expusieron para solicitar que aún no fuera votado sino que regresara a comisiones.

De forma previa, se dio lectura a un documento que firmaron tres diputados y que hicieron llegar al presidente de la Mesa Directiva, Alejandro Mojica.

Teresa Soto Rodríguez, Sugey Adriana Torres, y Fernando Rocha Amaro, fueron los legisladores que firman el documento.

“La Ley Orgánica del Congreso del Estado de Durango artículo 206, señala que: Todo dictamen considerado para su discusión en el orden del día de una sesión que se haya iniciado, solamente podrá regresarse a comisiones cuando lo soliciten por escrito al presidente cuando menos tres diputados y así lo aprueben en el pleno. Si se aprueba, este debe presentarse dentro de las tres sesiones siguientes”, se expuso.

En su intervención, la diputada por Morena Marisol Carrillo, comentó: He venido fijando mi postura a favor de la unión legal de dos personas del mismo sexo desde el día que tomé protesta de ley como diputada y antes de la misma… Tuvo que llegar una orden de un juez para que se accedieran a votarlo en pleno y cuando por fin estamos a punto de hacerlo siguen con sus excusas y pretextos sin sentido. Por favor compañeros, si lo que quieren seguir negándole un derecho reconocido en el máximo ordenamiento de nuestra nación a un grupo de personas que lo único que buscan es darle certeza jurídica a su unión, sólo díganlo”.

Mientras que José Antonio Solís señaló: “Dicen que cuando se quiere sobran motivos y cuando no se quiere sobran pretextos… el dictamen de la legislatura pasada ni siquiera se enlistó porque la mesa directiva era panista, no quisieron enlistarlo. Yo estoy en contra de que se baje el dictamen, porque ya lo habíamos acordado que lo íbamos a votar, que se votara como fuera, y que se votara en libertad y con plena congruencia de lo que nosotros como diputados votamos el defender la Constitución. Y la Constitución establece la igualdad y la no discriminación”.

En tanto que el legislador priísta Enrique Benitez señaló: El dictamen que está sometiéndose a discusión si bien es cierto desde mi punto de vista… está viciado de origen...lo cierto es que hay jurisprudencia que dice que los votos en las comisiones que se expresan tienen que ratificarse con la firma a favor, en contra o en abstención de los diputados que integran y eso no sucedió solo hay dos firmas, y no tres…Una diputada votó en un sentido cuando estaba en un sentido y después no quiso firmar…”

Un segundo vicio dijo fue que en las modificaciones que se hicieron al artículo 134 existe una contradicción: “Dicha unión podrá realizarse entre personas del diverso o del mismo sexo”, hecho que para el legislador está catalogando en dos categorías diferentes… Está mal redactado”, insistió.

Además, explicó que el tema no debió haberse turnado a la comisión de Derechos Humanos, sino a la Comisión de Justicia, a quien dijo, le compete todo lo que tiene que ver con legislación civil y Penal, mientras que a la Comisión de Derechos Humanos no le compete modificar dicha legislación.